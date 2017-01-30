Февраль в Москве начнется умеренным морозом и небольшим снегом

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Конец января - начало февраля в Москве будет умеренно морозным. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Традиционно самый холодный месяц года в Москве завершится умеренно морозной погодой. Февраль также начнется при температуре минус 7 - минус 9 в столице и минус 7 - минус 12 градусов по области", - уточнил представитель метеослужбы.

Последние дни января и первые дни февраля в среднем многолетнем самые холодные в годовом цикле дни - по народному календарю на них приходятся афанасьевские и макарьевские морозы. Однако предстоящая пятидневка, несмотря на морозную погоду в отдельные ночи, окажется на 3-4 градуса теплее климатической нормы.

В ночь на вторник, 31 января, также без осадков, минимальная температура в Москве будет 14-16, в центре города до 10 градусов мороза, в районах Подмосковья - минус 12 - минус 17 градусов, на востоке до минус 22 градусов ниже нуля. Днем станет больше облаков, пойдет небольшой снег, в столице потеплеет до минус 6 - минус 8 градусов, в Подмосковье - до 6-11 градусов мороза. Прогнозируется юго- западный, западный ветер, 5-10 м/с.

В среду, 1 февраля, местами с небольшим снегом. Ночью в Москве минус 7 - минус 9 градусов, по области - от 7 до 12 градусов мороза. Днем в Москве будет 2-4 градуса ниже нуля, по области - от 2 до 7 градусов мороза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В четверг, 2 февраля, переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью в Москве будет минус 8 - минус 10 градусов, по области - от 8 до 13, местами до 18 градусов мороза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Днем в Москве минус 4 - минус 6 градусов, по области - от 4 до 9 градусов мороза. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

В последующие два дня местами пройдет небольшой снег. В пятницу, 3 февраля, ночью минус 11 - минус 16 градусов, днем будет 4-9 градусов мороза. В субботу, 4 февраля, ночью ожидается минус 7 - минус 12, днем - минус 2 - минус 7 градусов.

Средняя температура прошедших 29 дней января в столице, по данным метеостанции ВДНХ, составляет минус 7,7 градуса, при норме минус 9,1 градуса. За эти дни выпало 43 мм осадков при норме месяца 42 мм. Высота снежного покрова достигла утром 30 января 36 см, при норме на конец января 32-33 см.