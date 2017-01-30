ООН: 74 млн молодых людей в мире не могут найти работу

ООН, 30 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Около 74 млн молодых людей в мире не могут найти работу, сталкиваются с насилием и дискриминацией, а также становятся беженцами. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам открывшегося в Нью-Йорке Молодежного форума Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

"74 млн молодых людей в мире не могут найти работу. Вооруженные конфликты сотрясают семьи и вынуждают рекордное число молодых людей покидать дома. Даже там, где есть мир, молодежь страдает от насилия и дискриминации", - сказал он.

По словам Гутерриша, участники форума в штаб-квартире ООН продемонстрировали, что их заботят проблемы, с которыми сталкивается человечество. "Бедность, безработица, изменение климата, неравенство, несправедливость... Вы, ваши друзья и молодые люди по всему миру живете в этих реалиях", - отметил он.

По словам генсека, в ООН хотят услышать мнение молодежи. "У всех вас есть талант, энергия и идеалы, необходимые для предотвращения конфликтов, защиты прав человека, обеспечения мира и реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года", - подчеркнул он.

Молодежный форум ежегодно проводится ЭКОСОС с 2012 года для обсуждения вопросов социально-экономического развития. В этом году в нем участвуют около 700 человек, в том числе министры молодежной политики. В рамках форума состоится презентация Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России с 14 по 22 октября.