Морозы не остановили строительство Керченского моста

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Сильные морозы не помешали строительству двух транспортных артерий, которые свяжут Крым с материковой Россией, - Керченского моста и нового терминала аэропорта Симферополя.
"Антициклон, ставший причиной значительного похолодания в Крыму и Краснодарском крае, не оказал влияния на ход строительства моста через Керченский пролив. На объекте ведется сборка пролетных строений.., идут работы по бетонированию проезжей части", - информирует в понедельник пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства - заказчик строительства моста.
Минусовые температуры установились в регионе в конце прошлой недели. Пик непогоды пришелся на 30 января, когда температура воздуха опустилась ниже 10 градусов Цельсия, а температура воды в прибрежных зонах Керченского пролива - до нуля градусов Цельсия.
Пресс-служба аэропорта Симферополя также сообщила в понедельник, что морозы не отразились на графике строительства нового терминала аэропорта. "Строительные работы не прекращаются даже при минусовой температуре. Это стало возможно благодаря уникальной для Крыма технологии - в процессе изготовления бетон, используемый для заливки конструкций аэровокзального комплекса, постоянно поддерживается в необходимом температурном режиме плюс 10-15 градусов Цельсия. Этот бетон производится на специально построенном генеральным подрядчиком бетонном заводе, расположенном рядом со строительной площадкой", - объяснили в пресс-службе аэропорта.
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей.
Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года. Строительные работы планируется завершить в декабре 2018 года. А ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год.
Источник: Росавтодор
В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань". Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.
ООО "Международный аэропорт "Симферополь" строит в Симферополе новый пассажирский терминал площадью 78 тыс. кв м. Генподрядчиком выступает компания из Екатеринбурга ООО "Альфа констракшн". Сообщалось, что терминал будет сдан в апреле 2018 года, пассажиропоток составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии будет увеличена до 10 млн человек. Планируемая пропускная способность терминала в час пик - 3,65 тыс. пассажиров в час. Инвестиции в проект оцениваются в 32 млрд рублей.