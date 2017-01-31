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Более 61 млн нарушений ПДД выявлено в России с помощью автофиксации в 2016 году

Общество
31 января, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
На сегодняшний день средства автоматической фиксации нарушений ПДД действуют практически во всех регионах России
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Более 61 млн нарушений правил дорожного движения (ПДД) выявлено с помощью средств автоматической фиксации в России в прошлом году, это на 22% больше, чем в 2015 году. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.

"Системы автоматической фиксации нарушений ПДД продолжают активно развиваться. Если за 2015 год по результатам работы стационарных и передвижных комплексов, функционирующих в автоматическом режиме, было вынесено 50 млн постановлений по делам об административных правонарушениях, то за 2016 год их количество превысило 61 млн, что на 22% больше, чем за аналогичный предыдущий период", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на сегодняшний день средства автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения действуют практически во всех регионах России. Комплексами автоматической фиксации нарушений ПДД охвачено 8,9 тыс. стационарных и 4,1 тыс. переменных зон контроля.

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