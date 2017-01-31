Более 61 млн нарушений ПДД выявлено в России с помощью автофиксации в 2016 году

Курский производитель панелей ПВХ обновил производственные мощностиБанк историй успеха 31 января, 9:02
Вернблум: прекрасно понимаю футболистов, уезжающих в Китай за деньгамиСпорт 31 января, 9:01
New York Post: клуб НХЛ "Рейнджерс" продлил контракт с главным тренером ВиньоСпорт 31 января, 8:51
Власти Нижегородской области рассчитывают, что "Олимпиец" выйдет в РФПЛ к 2020 годуСпорт 31 января, 8:10
Президент Мексики предрек стране непростые времена из-за осложнения отношений с СШАМеждународная панорама 31 января, 8:01
Ростехнадзор признал взрывоопасным участок шахты "Заречная" в Кемеровской областиПроисшествия 31 января, 7:50
Южная Корея усилит контроль качества батарей телефонов после инцидентов с SamsungЭкономика и бизнес 31 января, 7:50
Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области позволит заменить около 10 км теплосетейСибирь 31 января, 7:30
Стадион Прохорова Barclays Center может перестать принимать матчи "Айлендерс" в НХЛСпорт 31 января, 7:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Более 61 млн нарушений правил дорожного движения (ПДД) выявлено с помощью средств автоматической фиксации в России в прошлом году, это на 22% больше, чем в 2015 году. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.
"Системы автоматической фиксации нарушений ПДД продолжают активно развиваться. Если за 2015 год по результатам работы стационарных и передвижных комплексов, функционирующих в автоматическом режиме, было вынесено 50 млн постановлений по делам об административных правонарушениях, то за 2016 год их количество превысило 61 млн, что на 22% больше, чем за аналогичный предыдущий период", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на сегодняшний день средства автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения действуют практически во всех регионах России. Комплексами автоматической фиксации нарушений ПДД охвачено 8,9 тыс. стационарных и 4,1 тыс. переменных зон контроля.