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Путин поручил обеспечить выдачу биометрических загранпаспортов во всех МФЦ

Общество
31 января, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Поручение дано по итогам совещания президента с членами правительства
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность выдачи биометрических загранпаспортов во всех многофункциональных центрах.

Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 января.

Также кабмину предстоит обеспечить регулярную оценку того, как субъекты РФ организовали предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ, в том числе в части учета результатов оценки гражданами качества предоставления таких услуг.

Министерству труда и социальной защиты, Министерству здравоохранения, Министерству образования и науки, Министерству культуры поручено обеспечить контроль за полнотой и достоверностью информации, размещаемой на сайте bus.gov.ru, содержащем информацию о госучреждениях, о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы.

Минфин должен будет организовать мониторинг посещения гражданами раздела этого сайта, отражающего сведения о проведенной независимой оценке качества оказания услуг, а также отзывов пользователей по результатам ознакомления с информацией. При этом должно быть организовано направление данных мониторинга в заинтересованные органы исполнительной власти.

Главам регионов Путин поручил обеспечить охват всех организаций социальной сферы независимой оценкой качества оказания услуг населению к концу 2017 года, соблюдение единых методологических подходов и требований, установленных законодательством, при проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы, а также принятие по результатам независимой оценки организациями соцсферы решений, предусматривающих поощрение организаций, занимающих высшие места в региональных рейтингах, а также мер в отношении организаций, имеющих наихудшие показатели.

Также губернаторы должны будут обеспечить оценку гражданами качества предоставленных им через МФЦ госуслуг и передачу полученных данных в информационно-аналитическую систему мониторинга качества госуслуг.

Правительству надлежит представить доклад о достигнутых результатах по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, развитию малого и среднего бизнеса и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. Срок предоставления доклада - до 1 ноября.

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