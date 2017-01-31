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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога почти на четверть

Общество
31 января, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
По данным вирусологов, заболеваемость ОРВИ определялась циркуляцией вирусов гриппа В, А(H3N2), парагриппа, аденовирусов и РС-вирусов
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в Москве спокойная и соответствует уровню заболеваемости, характерному для данного периода года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"Показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидемического порога, в том числе среди малышей до 2 лет - на 40,8%, среди детей 3-6 лет - на 13,4%, среди детей 7-14 лет - на 29,1%, среди взрослого населения (15 лет и старше) - почти на 43%, по совокупному населению - на 22,1%", - уточнили в пресс-службе.

По данным вирусологов, заболеваемость ОРВИ определялась циркуляцией вирусов гриппа В, А(H3N2), парагриппа, аденовирусов и РС-вирусов.

По данным департамента образования Москвы, в связи с отсутствием более 20% списочного состава по причине заболевания ОРВИ и гриппом, в образовательных организациях города были введены ограничительные мероприятия "в виде разобщения коллективов 87 классов в 34 школах и 26 групп в 19 дошкольных образовательных организациях".

Несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию по ОРВИ и гриппу в городе продолжаются дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия в организациях и на объектах. В частности, в школах и детских садах действует "утренний фильтр".

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Эпидемия гриппа в России
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