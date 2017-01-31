Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростуризм: летом увеличится конкуренция Турции и регионов РФ за российских туристов

Общество
31 января, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отмечала, что цены на некоторые объекты в Турции по сравнению с летом 2016 года снизились до 50%
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Возвращение Турции на отечественный рынок туристических услуг повысит конкуренцию этой страны и регионов РФ за российского туриста этим летом. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

Смотрите также
Россия в октябре вышла на второе место по числу туристов в Турции

"Несомненно, конкуренция (за российского туриста - прим. ТАСС) увеличится", - сказал он, комментируя данные туроператоров об ажиотажном спросе на отдых в Турции предстоящим летом. Он также отметил, что Ростуризм приветствует увеличение конкуренции на туристическом рынке РФ, так как отельеры, руководители регионов и туроператоры, понимая необходимость привлечения туристов, будут предлагать "качественный, выгодный, удобный и интересный турпродукт внутри страны".

"Информация о том, что наши граждане могут посещать Турцию, она очень важна для того, чтобы и наши туроператоры, отельеры и руководители регионов, понимая увеличение конкуренции, исходя из этого предлагали бы очень качественный, выгодный, удобный и интересный турпродукт для наших туристов в нашей стране", - сказал он. Глава Ростуризма подчеркнул, что считает очень важным повышение конкуренции, потому что оно "стимулирует всех принимать решения и создавать конкурентноспособные условия для развития туризма в нашей стране".

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила об ажиотажном спросе россиян на туры в Турцию на лето 2017 года. "Основной рейтинг предпочтений на лето пока трудно точно назвать, но уже сейчас очевидно, что Турция бьет все рекорды (на выездном направлении - прим. ТАСС), причем даже докризисные", - сказала Ломидзе. Она также отметила, интерес туристов из РФ к направлению "подогрели" и специальные цены, которые турецкие отельеры подготовили для российского рынка. Снижение цен на некоторых объектах по сравнению с летом 2016 года составляет от 20 до 50%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
2
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
3
СМИ: инициативная группа в Нидерландах попросила Трампа помочь в расследовании MH17
4
Врач больницы в Подольске не признает вину в насилии над пациенткой
5
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
6
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
7
ЕС призвал к немедленному прекращению огня под Авдеевкой
Темы дня
Реклама