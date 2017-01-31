Ростуризм: летом увеличится конкуренция Турции и регионов РФ за российских туристов

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Возвращение Турции на отечественный рынок туристических услуг повысит конкуренцию этой страны и регионов РФ за российского туриста этим летом. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал глава Ростуризма Олег Сафонов.
"Несомненно, конкуренция (за российского туриста - прим. ТАСС) увеличится", - сказал он, комментируя данные туроператоров об ажиотажном спросе на отдых в Турции предстоящим летом. Он также отметил, что Ростуризм приветствует увеличение конкуренции на туристическом рынке РФ, так как отельеры, руководители регионов и туроператоры, понимая необходимость привлечения туристов, будут предлагать "качественный, выгодный, удобный и интересный турпродукт внутри страны".
"Информация о том, что наши граждане могут посещать Турцию, она очень важна для того, чтобы и наши туроператоры, отельеры и руководители регионов, понимая увеличение конкуренции, исходя из этого предлагали бы очень качественный, выгодный, удобный и интересный турпродукт для наших туристов в нашей стране", - сказал он. Глава Ростуризма подчеркнул, что считает очень важным повышение конкуренции, потому что оно "стимулирует всех принимать решения и создавать конкурентноспособные условия для развития туризма в нашей стране".
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила об ажиотажном спросе россиян на туры в Турцию на лето 2017 года. "Основной рейтинг предпочтений на лето пока трудно точно назвать, но уже сейчас очевидно, что Турция бьет все рекорды (на выездном направлении - прим. ТАСС), причем даже докризисные", - сказала Ломидзе. Она также отметила, интерес туристов из РФ к направлению "подогрели" и специальные цены, которые турецкие отельеры подготовили для российского рынка. Снижение цен на некоторых объектах по сравнению с летом 2016 года составляет от 20 до 50%.