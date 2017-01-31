Безруков просит главу ВС проверить судей, отказывающих в исках о частной жизни звезд

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский актер Сергей Безруков обратился к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой провести служебную проверку в отношении судей Савеловского суда Москвы, отказывающих в исках о защите личных прав известных людей на неприкосновенность частной жизни. Соответствующее заявление актера опубликовано на сайте Верховного суда.
В обращении актер жалуется на решения судей Бориса Удова и Инны Гостюжевой, которые, по его мнению, принимают незаконные и необоснованные решения по искам публичных лиц в защиту неприкосновенности частной жизни и изображений. "Считаю, что изложенные в настоящем обращении обстоятельства, позволившие такой ситуации "сложиться" причины должны быть предметом срочной и тщательной служебной проверки", - говорится в заявлении Безрукова.
"Любое, в том числе и непроцессуальное обращение в Верховный суд изучается и направляется по принадлежности. В зависимости от обозначенной проблематики обращение может стать предметом рассмотрения органов судейского сообщества, к которым относится Совет судей, Квалификационные коллегии и непосредственно Верховный суд, если это относится к его компетенции", - прокомментировал ТАСС заявление Безрукова пресс-секретарь ВС Павел Одинцов.
Вместе с тем, в Савеловском суде ТАСС уточнили, что Борис Удов несколько месяцев назад перешел на работу в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.