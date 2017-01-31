Иванов предлагает ввести в России продуктовый "светофор"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. В России может появиться продуктовый "светофор", когда на этикетку будет наноситься цветовое обозначение для более и менее полезных продуктов.

"Есть продукты питания вкусные, но не полезные для здоровья. Здесь ничего запрещать не нужно, но их можно маркировать "светофором". Красный цвет - ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть. Желтый цвет - более или менее полезное. Зеленый - самые качественные и экологически чистые продукты", - поделился идеей спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью еженедельнику "Аргументы и факты". По его мнению, таким образом покупатели получат необходимую информацию в простой форме и будут иметь право выбора.

Чистая вода

Иванов выступил с еще одной инициативой - "будем заставлять предприятия делать сброс выше по течению, а водозабор - ниже". "Если стоки не очищены, то и на водозаборе предприятие будет забирать свою же... грязную воду. Самая эффективная мера!" - пояснил представитель Кремля.

Качество воды в целом он считает довольно острой экологической проблемой. Правда, по данным Иванова, "не так много" населенных пунктов сливают канализационные стоки напрямую в водоемы. "Без очистки воду сливает, например, Балаклава в Крыму, отчасти Владивосток, отчасти Мурманск", - перечислил спецпредставитель главы государства.

Он сообщил, что в 2017 году запланировано создание 26 новых объектов водоочистки, в том числе - на Цимлянском водохранилище, в дельте Волги, в Ярославской области, Чечне, Татарстане. "У многих выбросов не коммунальные, а промышленные источники - крупные предприятия. У кого нет современной очистки - будем штрафовать", - пообещал спецпредставитель президента.

Отдельно Иванов выделил проблему загрязнения водоемов фосфатами, которые содержатся в моющих и чистящих средствах. "В европейских странах более жесткое законодательство в отношении фосфатов, отказаться от их использования производители чистящих и моющих средств готовы и в России. В течение года мы, уверен, договоримся на этот счет с партнерами по Евразийскому союзу и изменим регламент для моющих средств, тоже запретим использование фосфатов", - заверил представитель Кремля.

Чем дышат россияне

По мнению Иванова, "Россия - все равно экологический донор для мира", поскольку имеет "огромные территории с чистейшим воздухом, чистейшей водой". Однако спецпредставитель президента озабочен качеством воздуха в крупных промышленных центрах - Челябинске, Красноярске, Норильске, а также мегаполисах, где до 90 процентов вредных выбросов приходится на автомобили.

Представитель Кремля считает положительным фактом для экологии увеличение количества автомобилей, использующих в качестве топлива газ. "По России сейчас ездит уже около 300 тыс. единиц дорожной техники, грузовиков с газомоторным оборудованием, они наносят значительно меньший вред окружающей среде", - сказал он.

"У меня когда-то был купленный за границей автомобиль "Волга" - ГАЗ-24. Я на него сразу же поставил газомоторное оборудование. Когда в начале 90х были очереди за бензином или бензина вообще не было, чувствовал себя королем: на одной заправке мог проехать тысячу километров!" - поделился воспоминаниями Иванов.