Паспорта и водительские права можно получить в МФЦ с 1 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Общегражданские паспорта, автомобильные права и загранпаспорта старого образца с 1 февраля можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ) во всех регионах России. Соответствующее распоряжение правительства вступило в силу 1 февраля 2017 года.

"Подписанным постановлением должностные лица МФЦ наряду с полномочиями по приему от граждан документов для оформления паспорта и передаче их в территориальные органы МВД России наделяются полномочием по выдаче оформленного паспорта", - говорится в справке к документу.

Также с 1 февраля хотя бы один МФЦ в городе и районе с населением более 100 тысяч человек и в городах федерального значения будет обязан выдавать загранпаспорт нового поколения (биометрический).

Ранее в МФЦ проводился только прием документов, а с 1 февраля готовые паспорта будут выдавать в тех же многофункциональных центрах, куда поданы заявления на их оформление.

Обратиться в МФЦ для замены общегражданского паспорта можно в случае достижения 20-летнего и 45-летнего возраста, при смене фамилии, имени, отчества, даты рождения, порчи документа, а также при обнаружении ошибок и изменении внешности. Специалисты центров примут документы на замену российского водительского удостоверения, если закончился срок его действия, если его потеряли или похитили, либо сменились реквизиты, также в центрах оформят удостоверение международного образца. При этом у автомобилистов останется возможность получить или заменить водительское удостоверение, как и прежде, в ГИБДД.

В настоящее время в России работают порядка 13 тысяч центров и офисов сети МФЦ, большая часть которых действует под вывеской единого для МФЦ бренда "Мои Документы". Услуги сети доступны более 95% россиян.

Москвичи смогут заменить права в 10 центрах МФЦ

В Москве, как сообщает портал мэра и правительства Москвы, выдача паспортов будет осуществляется во всех 127 центрах "Мои документы", а заменить и получить водительские права можно будет пока только в 10 офисах.

Новый сервис появится в офисах районов Останкинский и Марьина Роща (СВАО), Дорогомилово (ЗАО), Лефортово и Нижегородский (ЮВАО), Донской (ЮАО), Беговой (САО), Покровское-Стрешнево (СЗАО), Обручевский (ЮЗАО), Восточное Измайлово (ВАО), Матушкино (ЗелАО), Красносельский (ЦАО).

Срок оформления российского паспорта составит 10 дней в случае подачи документов по месту жительства, не по месту жительства - один месяц. Срок оформления загранпаспорта (сроком действия на пять лет) по месту жительства - один месяц, не по месту жительства - до четырех месяцев. Срок оформления и изготовления водительских прав - пять календарных дней.