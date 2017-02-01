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Путин подарил патриарху Кириллу сборник литографий о крепостях и монастырях России

Общество
1 февраля, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
В день интронизации глава государства поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за труды и пожелал ему "всего самого наилучшего"
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент РФ Владимир Путин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент РФ Владимир Путин

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем интронизации и преподнес ему в подарок сборник литографий "Средневековые крепости и монастыри России".

Глава государства поблагодарил патриарха за труды и пожелал ему "всего самого наилучшего". Предстоятель Русской православной церкви также произнес слова благодарности в адрес главы государства "за труды, которые очень содействуют развитию церковно-государственного диалога". "Так и будем дальше продолжать", - заверил его Путин.

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"По прошествии этих восьми лет (с момента интронизации) могу судить о том, какая все-таки значительная дистанция пройдена, какая динамика у этого процесса и какой вектор. И все это вызывает очень глубокое удовлетворение нашего верующего народа, думаю, и всего нашего общества, потому что это содействует общей консолидации, сосредоточению сил для решения тех задач, которые сегодня стоят перед нашим Отечеством", - сказал патриарх Кирилл.

Путин преподнес предстоятелю РПЦ в подарок сборник литографий Игоря Задеры "Средневековые крепости и монастыри России", заметив, что "монастыри часто выполняли именно функции крепостей". "Так они и были крепостями. Через них вообще колонизация происходила, освоение земель", - подтвердил Патриарх.

Игорь Задера - российский художник-график, литограф. Окончил Московский Государственный университет печати в 1997 году. Член Союза художников России с 1992 года и Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО с 1993 года. Работает в технике ручной печати авторской цветной литографии и литья авторской ручной бумаги.

Проект "Средневековые крепости и монастыри России" художника представляет 17 сюжетных оригинальных литографий с изображениями памятников русской архитектуры и монашеского подвига. Рисунки отгравированы и отпечатаны лично автором на бумаге ручного литья. Серия изготовлена в Москве в 2010 году в литографской печатной мастерской Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

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Кирилл (патриарх) Путин, Владимир Владимирович
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