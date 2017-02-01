Кузнецова предлагает создать единый информационный центр для помощи родителям

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о разработке проекта информационного центра, куда смогут обращаться родители при возникновении трудных ситуаций. Об этом сообщается на официальной странице института уполномоченных по правам ребенка в соцсети Facebook.
"Мы сейчас как раз разрабатываем проект такого центра, куда могли бы обратиться родители, даже не будучи членами каких-то сообществ. Надеюсь, это будет центр, где можно будет получить любую информацию по трудным ситуациям, от "куда направить вертолет для спасения ребенка" до "как вести себя и где искать помощи в ситуациях насилия" и т. д.", - рассказала Кузнецова на встрече с лидерами общественных организаций приемных родителей в "Российской газете".
Во время встречи с подобным предложением выступила руководитель клуба "Азбука приемной семьи" фонда "Арифметика добра" Диана Машкова. Кроме того, общественный деятель указала на проблему разницы в уровне выплат приемным родителям в крупных городах и регионах.
"Мы уже поднимали вопросы выплат, разница между регионами колоссальная. Так быть не должно", - согласилась с ней Кузнецова.