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В Железноводске ко Дню Победы сошьют самый большой в РФ "Синий платочек"

Общество
1 февраля, 22:28 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 1, февраля. /ТАСС
Платок будет выполнен в форме треугольника размером в несколько квадратных метров
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ПЯТИГОРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Самый большой в России "Синий платочек" сошьют ко Дню Победы в Железноводске. Он будет состоять из лоскутков ткани, на которых будут написаны "имена павших героев и названия их родных городов", сообщили в администрации города-курорта.

"Основная цель нашей акции - сплотить людей так же, как в свое время их сплотила одноименная песня. "Строчит пулеметчик за синий платочек…" - эти строки помогли нашим дедам и прадедам одержать победу и выстоять. Их подвиг не будет забыт", - подчеркнул глава города Евгений Моисеев.

Платок будет выполнен в форме треугольника размером в несколько квадратных метров. "Подобных акций в стране еще не было, наверняка он будет самым большим в России", - сказали в пресс-службе.

Принять участие в акции может каждый житель и гость города-курорта. Для этого нужно будет написать имя своего родственника - участника войны, на куске материи. Волонтеры будут раздавать лоскуты синей ткани в Курортном парке и на улицах города всем желающим. Само огромное синее полотно будет презентовано 9 мая на центральной городской площади, а затем передано на хранение в городской музей.

"Каждому написавшему имя на "Синем платочке" будет выдан сертификат участника, который позволит ему поучаствовать во всех мероприятиях и акциях, запланированных в Железноводске 9 мая", - отметили в администрации города.

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