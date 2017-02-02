Сахалинские активисты ОНФ предлагают страховать врачей скорой помощи

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Сахалинской области в связи с участившимися случаями агрессивного поведения граждан в отношении медицинских работников скорой помощи предлагают обеспечить страховую защиту их жизни и здоровья. Об этом сообщила в четверг пресс-служба отделения ОНФ.
"Предложения о необходимости повысить статус работников скорой помощи, обеспечить страховую защиту их жизни и здоровья, направлены в областную Думу и региональное министерство здравоохранения", - сказали в пресс-службе.
Также активисты предлагают ввести тревожную кнопку для вызова полиции на машинах скорой помощи.
В последнее время в России произошли несколько инцидентов с участием машин скорой. Так, 10 января бригада медиков в Петропавловске-Камчатском потеряла десять минут, поскольку ей не уступал дорогу водитель легковой машины. Молодой человек, к которому ехала скорая, умер, ему был 21 год.
Депутат Сидякин разработал законопроект, увеличивающий вдвое - до 1 тысячи рублей - штраф за отказ уступить дорогу машине скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Кроме того, он предлагает квалифицировать как преступление подобные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, а также если они были совершены в состоянии алкогольного опьянения.