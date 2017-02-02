Около 200 млн рублей перечислили туроператоры в фонды персональной ответственности

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Туроператоры РФ перечислили к настоящему моменту около 200 млн рублей в фонды персональной ответственности. Об этом сообщили в четверг в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По данным РСТ на 1 февраля, взносы в фонды перечислили 578 туроператоров. "От 17 участников выездного рынка пришли заявления об изменении профиля деятельности, никак не обозначили свои дальнейшие планы еще 17 компаний из тех 612, которые насчитывались в реестре на конец 2016 года", - отметили в союзе. "Объем персональных счетов туроператоров достиг примерно 200 млн рублей", - подчеркнули в РСТ.

Согласно новому закону о туризме, вступившему в силу 1 января 2017 года, все туроператоры в сфере выездного туризма должны были сформировать фонды персональной ответственности до 31 января 2017 года. Взнос в фонд оплачивается в размере 1% от общей цены турпродукта за 2016 год единовременно.

Однако, как напомнили в РСТ, так как у компаний пока нет данных об общей цене турпродукта за предыдущий год, они могут внести в фонд персональной ответственности 100 тыс. рублей, как и туроператоры-новички, решившие начать в 2017 году деятельность в сфере выездного туризма. Оплата первоначального взноса в 100 тыс. рублей будет затем включена в последующую оплату годового взноса.

К 15 апреля 2017 года, когда сформируются точные показатели, компании доплатят в фонд необходимую сумму, чтобы она составила обозначенный в законе 1%.

По словам главы "Турпомощи" Александра Осауленко, все туроператоры, продлившие свое членство в "Турпомощи", имеют доступ к личным кабинетам, что позволяет в текущем режиме отслеживать наличие средств на счетах, а также, в случае необходимости, оперативно пополнять соответствующие фонды.