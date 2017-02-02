Отношение к усыновленным и приемным детям в семье Дель отличалось

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Отношение к усыновленным и приемным детям в семье Михаила и Светланы Дель, требующих вернуть изъятых у них органами опеки детей, существенно отличалось. Об этом ТАСС заявили в департаменте труда и социальной защиты города Москвы.

13 января органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей.

"По результатам внепланового обследования жилищно-бытовых условий семьи Дель, проведенного 10 января 2017 года, и пояснений самих детей было выяснено, что в семье имеется разное отношение к усыновленным детям и детям, находящимся под опекой", - сообщили в департаменте. При этом адвокат Иван Павлов, представляющий интересы супругов Дель, заявил накануне в ходе досудебной подготовки по иску, что между содержанием родного ребенка семьи и приемных "никакого классового разделения не было".

Также среди претензий органов опеки: недостаток спальных мест и еды, отсутствие необходимых для детей лекарств, антисанитарные условия. "При обследовании установлено, что обстановка для пребывания детей в семье неблагополучная", - подчеркнули в департаменте.

Выявленные воспитательницей следы побоев были подтверждены самим ребенком и другими детьми из семьи. Травмы также подтвердились при медицинском осмотре ребенка в травматологическом пункте и клинике. По результатам обследований и осмотров других детей у них "были диагностированы серьезные заболевания и состояния, в том числе возникшие в связи с нарушением гигиены и ухода за детьми, находящимися под опекой".

"Выводы о сегрегации приемных детей в семье Дель были в дальнейшем подтверждены в ходе общения с приемными детьми психологов и других социальных работников", - подытожили в департаменте.

История вопроса

По данным заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, семья Дель переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитет РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред.

В отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело о побоях.

В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте. Зеленоградский суд Москвы 8 февраля начнет слушания по существу иска Михаила и Светланы Дель, требующих вернуть изъятых у них органами опеки 10 приемных детей.