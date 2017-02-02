Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отношение к усыновленным и приемным детям в семье Дель отличалось

Общество
2 февраля, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
В департаменте труда и социальной защиты Москвы отметили, что "обстановка для пребывания детей в семье неблагополучная"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Отношение к усыновленным и приемным детям в семье Михаила и Светланы Дель, требующих вернуть изъятых у них органами опеки детей, существенно отличалось. Об этом ТАСС заявили в департаменте труда и социальной защиты города Москвы.

13 января органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей.

Читайте также новости по теме:
Изъятие 10 детей из московской семьи
© Татьяна Москалькова на заседании "Открытой трибуны" Госдумы РФ на тему "Гражданское общество в современной России". Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Москалькова проводит встречу с приемной матерью, у которой изъяли 10 детей
Легойда обеспокоен изъятием детей из приемной семьи в Москве
Полиция проводит обыск у семьи из Зеленограда, у которой изъяли 10 детей

"По результатам внепланового обследования жилищно-бытовых условий семьи Дель, проведенного 10 января 2017 года, и пояснений самих детей было выяснено, что в семье имеется разное отношение к усыновленным детям и детям, находящимся под опекой", - сообщили в департаменте. При этом адвокат Иван Павлов, представляющий интересы супругов Дель, заявил накануне в ходе досудебной подготовки по иску, что между содержанием родного ребенка семьи и приемных "никакого классового разделения не было".

Также среди претензий органов опеки: недостаток спальных мест и еды, отсутствие необходимых для детей лекарств, антисанитарные условия. "При обследовании установлено, что обстановка для пребывания детей в семье неблагополучная", - подчеркнули в департаменте.

Выявленные воспитательницей следы побоев были подтверждены самим ребенком и другими детьми из семьи. Травмы также подтвердились при медицинском осмотре ребенка в травматологическом пункте и клинике. По результатам обследований и осмотров других детей у них "были диагностированы серьезные заболевания и состояния, в том числе возникшие в связи с нарушением гигиены и ухода за детьми, находящимися под опекой".

"Выводы о сегрегации приемных детей в семье Дель были в дальнейшем подтверждены в ходе общения с приемными детьми психологов и других социальных работников", - подытожили в департаменте.

История вопроса

По данным заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, семья Дель переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитет РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред.

В отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело о побоях.

В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте. Зеленоградский суд Москвы 8 февраля начнет слушания по существу иска Михаила и Светланы Дель, требующих вернуть изъятых у них органами опеки 10 приемных детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Изъятие 10 детей из московской семьи
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Интересное
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: Киев, нуждаясь в деньгах, пытается обострением в Донбассе представить себя жертвой
2
В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак
3
Маккейн призвал Трампа предоставить Украине военную помощь
4
Минфин США: cанкции против ФСБ РФ смягчены из-за жалоб американских компаний
5
ООН сообщила о "тяжелых потерях" среди украинских силовиков и ополченцев в районе Авдеевки
6
Трамп заявил, что не смягчал санкции в отношении России
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама