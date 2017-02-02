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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Первый канал. Всемирная сеть" не получал иск от ВГТРК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.
Ранее в картотеке арбитражных дел появилась информация, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" о взыскании 192 млн рублей с ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть".
Третьим лицом привлечено ООО "Серебряный экран". Предмет иска не указан.
"Мы не видели иск ВГТРК к компании "Первый канал. Всемирная сеть", - сказал представитель компании. По его словам, "возможно, речь идет о показе сериала "Тайны следствия".
Как отметил собеседник агентства, старые сезоны сериала действительно выходят на кабельном канале "Дом кино", входящем в "Цифровое Телесемейство" Первого канала. Он добавил, что сериал транслируется на основании контракта с правообладателем - компанией "Серебряный экран".
"Мы не видим судебных перспектив у подобного иска. Но нам лестно, что ВГТРК теперь рассматривает кабельный канал "Дом кино" как прямого конкурента федерального эфирного канала "Россия 1", - заявили в пресс-службе.
Комментариями представителей ВГТРК и ООО "Серебряный экран" агентство ТАСС пока не располагает.