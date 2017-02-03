"Норникель" займется благоустройством поселка на севере Таймыра

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КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. "Норильский никель" займется благоустройством поселка Тухард на севере полуострова Таймыр. Об этом на брифинге сообщила вице-президент - статс-секретарь ГМК "Норильский никель" Екатерина Безденежных.
"Проект "Комфортный Таймыр" - это один из приоритетных проектов для нашей компании на этот и последующие два года, в рамках него пройдет фактически создание нового поселка на базе существующего", - сообщила Безденежных.
По ее словам, в поселке будет построена новая котельная и существенно модернизирована коммунальная инфраструктура, что позволит повысить стандарты жизни жителей до современных требований. Кроме того, компания договорилась об участии в этом проекте Енисейского объединенного банка. Соглашение с финансово-кредитным учреждением будет подписано на Красноярском экономическом форуме.
XIV Красноярский экономический форум пройдет 20-22 апреля, на площадке будут определены социально- экономические приоритеты страны на ближайшие 6 лет.
Поселок Тухард образован в 1968 году как отправная точка в постройке газопровода Мессояха - Дудинка - Норильск. В настоящий момент в поселке проживает порядка 350 человек.