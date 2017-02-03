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Москвич просит суд взыскать с Burger King 200 тыс. рублей за рекламу наггетсов

Общество
3 февраля, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Истец утверждает, что его оскорбил рекламный ролик ресторана, поскольку в рекламе клоун спрашивает разрешение у директора ресторана потрогать куриные яйца
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© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Житель Москвы просит Пресненский районный суд взыскать 200 тыс. рублей с сети ресторанов Burger King за рекламу наггетсов, в которой, по его мнению, разжигается ненависть к клоунам. Об этом говорится в исковом заявлении, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Истец утверждает, что его оскорбил рекламный ролик ресторана, поскольку в рекламе клоун спрашивает разрешение у директора ресторана потрогать куриные яйца. Он также отмечает, что работает аниматором, а действия ресторана Burger King причинили ему материальный вред и нравственные страдания.

Заявитель просит обязать ресторан убрать рекламу и публично принести извинения ему и клоунам России, а также взыскать с ответчика 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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