Москвич просит суд взыскать с Burger King 200 тыс. рублей за рекламу наггетсов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Житель Москвы просит Пресненский районный суд взыскать 200 тыс. рублей с сети ресторанов Burger King за рекламу наггетсов, в которой, по его мнению, разжигается ненависть к клоунам. Об этом говорится в исковом заявлении, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Истец утверждает, что его оскорбил рекламный ролик ресторана, поскольку в рекламе клоун спрашивает разрешение у директора ресторана потрогать куриные яйца. Он также отмечает, что работает аниматором, а действия ресторана Burger King причинили ему материальный вред и нравственные страдания.

Заявитель просит обязать ресторан убрать рекламу и публично принести извинения ему и клоунам России, а также взыскать с ответчика 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.