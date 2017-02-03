Эксперты объясняют разногласия при передаче культурных объектов РПЦ несовершенством закона

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Несовершенство действующего законодательства о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения вызывает спорные ситуации и раскалывает общество при решении вопросов о передаче Русской православной церкви (РПЦ) в пользование объектов культурного наследия, что приводит к необходимости поиска компромиссного варианта решения при оформлении такой передачи. Это мнение высказали корреспонденту ТАСС эксперты, комментируя инициативу РПЦ о передаче в пользование церкви зданий бывшего монастыря, где сейчас расположены фонды музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Борис Аракчеев

"В какой-то степени ситуация с Херсонесом похожа на историю с Исаакиевским собором (решение о его передаче РПЦ было озвучено властями Санкт-Петербурга в конце 2016 года - прим. ТАСС), потому что это обращение православной церкви. Но наше мнение, что к каждому случаю надо подходить индивидуально. Поэтому мы и настаиваем на том, что сегодня простое исполнение закона не может быть, а надо его обсуждать, потому что каждый случай требует своих подходов, когда это касается учреждений", - сказал исполнительный директор Союза музеев России Борис Аракчеев.

В то же время, по мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, стороны спора о возможности передачи зданий музея-заповедника "Херсонес Таврический" в пользование РПЦ должны найти компромисс. "Я сам православный человек, но здесь все стороны должны сесть и выработать дорожную карту за столом переговоров, вполне возможно, что то, что выстроится в дорожную карту, не будет раскалывать общество на сторонников РПЦ и противников", - сказал Белик, добавив, что быстрое решение спорного вопроса невозможно.

При этом он сослался на слова епископа Тихона (Шевкунова) о том, что вопрос должен решаться с учетом интересов херсонесского музея-заповедника и прежде чем передавать здания и сооружения церкви, нужно понимать, куда будут перенесены экспонаты и артефакты музея.

Закон нужно изменить

Белик подчеркнул, что Крымская и Симферопольская епархия руководствуется федеральным законом о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, но при этом заповедник не должен пострадать. "Ведь и музей должен быть в Севастополе, и закон тоже должен выполняться. Я думаю, что очень хорошо было бы, если бы состоялся ряд рабочих встреч представителей херсонесского заповедника с представителями епархии, с благочинным округа", - пояснил он.

Однако, по мнению исполнительного директора Союза музеев России Бориса Аракчеева, действующий сейчас федеральный закон стоит вообще изменить, так как из-за его несовершенства и возникают подобные спорные ситуации.

"Наше музейное сообщество, в том числе и Союз музеев, как только этот закон вышел, просило сделать поправки или заморозить его исполнение хотя бы года на три-четыре. Мы считаем, что это недостаточный закон, потому что, развивая одно, идет уничтожение того, что уже накоплено, уничтожение новых традиций, в частности музейных. Мы считаем, что это неправильно, потому что это возврат к прошлому, когда церкви уничтожали, а потом их надо было возрождать. Нельзя так", - сказал Аракчеев.

По его словам, музейное сообщество высказало предложение о приостановке действия закона 2 года назад на своих собраниях и в обращениях к федеральному правительству, однако предложения не были услышаны. Аналогичная ситуация сложилась и с поправками в закон, которые, по словам Аракчеева, предлагались неоднократно. "По некоторым причинам на них не обращают внимание", - добавил он.

В каждом случае - индивидуальный подход

По мнению Аракчеева, несмотря на схожесть ситуации по Херсонесу и Исаакиевскому собору, они все же имеют свои особенности, поэтому в каждом случае, учитывая несовершенство действующего законодательства, нужен индивидуальный подход.

Случай с Херсонесом имеет, по мнению Аракчеева, свою специфику. "Там еще в дореволюционное время был организован музей-заповедник со своей научной базой, со своими концепциями, и этот музей-заповедник продолжал жить в советское время. Немножко в упадок он пришел в постсоветское время, когда это была территория Украины, но сегодня, поскольку это российская наука, фундаментальная наука, это стало федеральным заповедником, и там вполне могут вестись работы, а церковь, конечно, этого вести не будет", - сказал он.

Компромисс возможен

По мнению Бориса Аракчеева, компромисс во взаимоотношениях между церковью и музеями вполне возможен. В связи с этим он напомнил, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге с 1990 года был одновременно и музеем, и церковью.

"Исаакиевский собор совместно использовался, никаких препятствий со стороны музея не было. Службы проводили - и каждодневные, и в праздничные дни, и там хоры устраивали. Музей этому совершенно не препятствует, это наоборот обогащает музейную работу, и музей готов в этом содействовать, и вести научную реставрацию. Но церковь музейные функции не исполняет и не будет исполнять, это уже показал опыт", - сказал исполнительный директор Союза музеев.

По словам Аракчеева, и музеи, и церковь, в принципе, относятся к культуре общества, при этом церковь сохраняет живую традицию, а музеи - традицию культурного наследия. "Одно другое дополняет, поэтому конечно должно быть совместное использование. Поэтому, конечно, если церковь хочет это все под себя взять, то это неправильно с нашей точки зрения", - сказал он.

Ранее сообщилось, что Симферопольская и Крымская епархия инициировала передачу в пользование церкви 24 зданий, где ранее был мужской монастырь, а сейчас находятся фонды и экспозиции херсонесского музея. Руководство заповедника отрицательно отнеслось к такой инициативе, считая, что это не позволит заповеднику развиваться и причинит ему вред. Решение спорного вопроса может растянуться на годы, так как в случае передачи зданий церкви заповеднику будет необходимо предоставить адекватную им замену.

Ранее стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование на 49 лет Русской православной церкви в лице Московского патриархата, при этом собор останется в собственности Санкт-Петербурга. Сам музей также продолжит работу. Это решение вызвало неоднозначную реакцию общественности и нашло как активных сторонников, так и противников. В настоящее время начат процесс оформления музейных ценностей.