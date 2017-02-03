Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жена Федора Конюхова написала книгу "Моя жизнь с путешественником" о любви вне расстояний

Общество
3 февраля, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Ирина Конюхова рассказала, что всегда поддерживает мужа в его начинаниях, но иногда предупреждает и об опасностях
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Жена всемирно известного российского путешественника Федора Конюхова написала книгу "Моя жизнь с путешественником" о любви вне расстояний, дорогах, переживаниях. Документальные воспоминания о времени, проводимом вдали от мужа, Ирина Конюхова изложила в жанре дневниковых заметок, а все иллюстрации выполнил супруг. В беседе с ТАСС Ирина Конюхова поделилась некоторыми секретами счастливой жизни в браке с легендарным искателем приключений.

"В минувшем году Федору исполнилось 65 лет, и он сказал, что пора бы написать еще одну книгу и даже придумал сам название, - поделилась она. - Это документальная книга, там нет вымысла".

В книге описаны совместные морские походы Ирины и Федора, моменты смертельной опасности, чудеса, связанные с верой в бога. "В начале книги рассказываю историю про жуткий ураган, когда стихия застала Федора в океане на пути в Чарльстон (США). Казалось бы, мне не нужно было волноваться, это был обычный перегон яхты, но у меня было плохое предчувствие, очень тяжело его отпускала, плакала, - поделилась Ирина Конюхова. - Именно тогда случилось испытание, в котором он чуть не погиб".

В сентябре 1998 года Федор Конюхов попал в зону прохождения урагана "Дениэл", его скорость в эпицентре превышала 150 км/ч. "Во время долгожданной встречи после случившегося он сказал мне, что только молитва Св. Николаю Чудотворцу спасла ему жизнь, - рассказала супруга путешественника. - Лимит риска Федор давно исчерпал, люди, которые ставят перед собой такие задачи, не могут быть неверующими".

Секрет сохранения отношений на расстоянии

Ирина Конюхова считает, что расстояние не может навредить чувствам, если не нарушать правила. "Нужно договориться, чтобы в разлуке люди не перешли ту грань, когда учатся жить отдельно друг от друга, - сказала она. - Мы с мужем договариваемся, стараемся балансировать между разлуками и нахождением рядом, ведь, когда эту грань переходишь, тогда и случаются беды, - люди становятся друг другу чужими. Жить нужно одной жизнью даже при разлуках".

Говоря о секрете отношений, которым не страшны расстояния, Конюхова заметила, что "жена путешественника должна понимать призвание мужа, и, если желает супругу счастья, то не стоит препятствовать". "Жена проживает его путешествия на расстоянии, - поделилась она. - С годами я начала на расстоянии чувствовать запах моря, чувствую, когда рядом с ним дует сильный ветер, когда он не спит. Возникает та связь, которую можно назвать "вместе на расстоянии". Это великое чудо".

Кроме того, она полагает, что для поддержания отношений важно находиться на связи. "Я чувствую, когда он позвонит, годы дали это ощущение, а современные технологии женам путешественников облегчают общение, - сказала она. - Нам очень важно выходить на связь и утром, и вечером, а когда очень сложно, Федор звонит и чаще".

Планы на будущее

Ирина Конюхова рассказала, что всегда поддерживает мужа в его стремлениях и начинаниях, но иногда предупреждает и об опасностях, в том числе во время предстоящего полета в стратосферу. "Мы обсуждали планы полета в стратосферу, - сказала она. - Говорили, насколько это опасно и насколько возможно это сделать. Когда, мы обсуждаем эти планы, он на меня смотрит и говорит: "Ира, поверь, я это сделаю, твоя задача только верить!". И я верю, не хочу подрезать ему крылья своими сомнениями".

По словам Конюховой, проект полета на специальном воздушном шаре в стратосферу, на высоту 25 км, может быть реализован осенью 2017 года. "Сейчас рассматриваются три варианта, где стартовать. Один вариант - в Якутии, второй - с экватора, и есть вариант старта в Америке, они хотят это сделать с Ричардом Брэнсоном (основатель корпорации Virgin Group)", - сказала она.

Книга "Моя жизнь с путешественником" вышла в издательстве "Никея" и будет представлена читателям 4 февраля в Московском Доме книги. Первая книга о Федоре Конюхове была написана супругой в 1999 году и назвалась "300 лет и три года".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Интересное
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российско-белорусские отношения. Досье
2
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед
3
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с Россией
4
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
5
Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области
6
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама