Жена Федора Конюхова написала книгу "Моя жизнь с путешественником" о любви вне расстояний

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Жена всемирно известного российского путешественника Федора Конюхова написала книгу "Моя жизнь с путешественником" о любви вне расстояний, дорогах, переживаниях. Документальные воспоминания о времени, проводимом вдали от мужа, Ирина Конюхова изложила в жанре дневниковых заметок, а все иллюстрации выполнил супруг. В беседе с ТАСС Ирина Конюхова поделилась некоторыми секретами счастливой жизни в браке с легендарным искателем приключений.

"В минувшем году Федору исполнилось 65 лет, и он сказал, что пора бы написать еще одну книгу и даже придумал сам название, - поделилась она. - Это документальная книга, там нет вымысла".

В книге описаны совместные морские походы Ирины и Федора, моменты смертельной опасности, чудеса, связанные с верой в бога. "В начале книги рассказываю историю про жуткий ураган, когда стихия застала Федора в океане на пути в Чарльстон (США). Казалось бы, мне не нужно было волноваться, это был обычный перегон яхты, но у меня было плохое предчувствие, очень тяжело его отпускала, плакала, - поделилась Ирина Конюхова. - Именно тогда случилось испытание, в котором он чуть не погиб".

В сентябре 1998 года Федор Конюхов попал в зону прохождения урагана "Дениэл", его скорость в эпицентре превышала 150 км/ч. "Во время долгожданной встречи после случившегося он сказал мне, что только молитва Св. Николаю Чудотворцу спасла ему жизнь, - рассказала супруга путешественника. - Лимит риска Федор давно исчерпал, люди, которые ставят перед собой такие задачи, не могут быть неверующими".

Секрет сохранения отношений на расстоянии

Ирина Конюхова считает, что расстояние не может навредить чувствам, если не нарушать правила. "Нужно договориться, чтобы в разлуке люди не перешли ту грань, когда учатся жить отдельно друг от друга, - сказала она. - Мы с мужем договариваемся, стараемся балансировать между разлуками и нахождением рядом, ведь, когда эту грань переходишь, тогда и случаются беды, - люди становятся друг другу чужими. Жить нужно одной жизнью даже при разлуках".

Говоря о секрете отношений, которым не страшны расстояния, Конюхова заметила, что "жена путешественника должна понимать призвание мужа, и, если желает супругу счастья, то не стоит препятствовать". "Жена проживает его путешествия на расстоянии, - поделилась она. - С годами я начала на расстоянии чувствовать запах моря, чувствую, когда рядом с ним дует сильный ветер, когда он не спит. Возникает та связь, которую можно назвать "вместе на расстоянии". Это великое чудо".

Кроме того, она полагает, что для поддержания отношений важно находиться на связи. "Я чувствую, когда он позвонит, годы дали это ощущение, а современные технологии женам путешественников облегчают общение, - сказала она. - Нам очень важно выходить на связь и утром, и вечером, а когда очень сложно, Федор звонит и чаще".

Планы на будущее

Ирина Конюхова рассказала, что всегда поддерживает мужа в его стремлениях и начинаниях, но иногда предупреждает и об опасностях, в том числе во время предстоящего полета в стратосферу. "Мы обсуждали планы полета в стратосферу, - сказала она. - Говорили, насколько это опасно и насколько возможно это сделать. Когда, мы обсуждаем эти планы, он на меня смотрит и говорит: "Ира, поверь, я это сделаю, твоя задача только верить!". И я верю, не хочу подрезать ему крылья своими сомнениями".

По словам Конюховой, проект полета на специальном воздушном шаре в стратосферу, на высоту 25 км, может быть реализован осенью 2017 года. "Сейчас рассматриваются три варианта, где стартовать. Один вариант - в Якутии, второй - с экватора, и есть вариант старта в Америке, они хотят это сделать с Ричардом Брэнсоном (основатель корпорации Virgin Group)", - сказала она.

Книга "Моя жизнь с путешественником" вышла в издательстве "Никея" и будет представлена читателям 4 февраля в Московском Доме книги. Первая книга о Федоре Конюхове была написана супругой в 1999 году и назвалась "300 лет и три года".