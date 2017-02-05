Мелисса Маккарти спародировала пресс-секретаря Белого дома в телеэфире

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американская актриса Мелисса Маккарти удивила американских телезрителей в субботу вечером, спародировав официального представителя Белого дома Шона Спайсера в небольшом скетче. В то время как пародии на президента США Дональда Трампа уже перестали быть редкостью в американском телеэфире, телекомпания NBC решила продемонстрировать юмористическую сцену проведения регулярного пресс-брифинга в Белом доме.

В восьмиминутной сценке переодетая в мужской костюм и загримированная под Спайсера американка выходит к журналистам, всем видом показывая раздражение от происходящего. Во время импровизированного пресс-брифинга Маккарти сразу напрямую жалуется собравшимся репортерам на то, как "они с ним ("пресс-секретарем") обращались на протяжении первых двух недель". После этого у "Спайсера" и вовсе случается нервный срыв и он заявляет журналистам, что пришел к ним на встречу, "чтобы глотать жевательную резинку", а затем начинает высыпать себе в рот целую банку этого изделия.

Youtube.com/Saturday Night Live Topic

Актриса вслед за этим начинает преимущественно обыгрывать темы, обсуждавшиеся на брифингах на протяжении последних двух недель, сопровождая их шутками. Под конец "пресс-секретарь" берет трибуну, за которой стоит, и начинает колотить ею собравшихся журналистов, а затем поливает из игрушечной водяной пушки репортера, который задал неугодный вопрос.

Примечательно, что в эфире самых популярных американских телеканалов нередко транслируются программы, в которых различные актеры пародируют самого Трампа. Так, наиболее активно этим занимается известный актер Алек Болдуин, которого однажды даже одернул в телеэфире его брат Стивен, посоветовав ему взять себя в руки и "быть лучше подготовленным к президентству Трампа".

В массовых демонстрациях протеста против политики Трампа в конце января принимали участие, в частности, режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало. Актриса Мэрил Стрип на церемонии вручения премии "Золотой глобус" вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида "Нью-Йорк таймс". По ее словам, она восприняла поведение Трампа как проявление "инстинкта унижать", что "в некотором роде разбило ее сердце".