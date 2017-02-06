Численность населения Китая к 2020 году составит 1,42 млрд человек

ПЕКИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Численность населения Китая к 2020 году составит примерно 1 млрд 420 млн человек. Как сообщило агентство Синьхуа, среднегодовой прирост составит около 6% в год.

"Для выполнения 13-го пятилетнего плана в стране необходимо реализовывать политику "одна семья - два ребенка", стимулируя работу в области планирования семьи в столь важный период времени", - говорится в плане рождаемости на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.).

Численность населения Китая к концу 2016 года составила 1 млрд 382 млн 271 тысячу человек, что на 8 млн человек больше показателя 2015 года. При этом число трудоспособных жителей страны в возрасте от 16 до 60 лет на конец 2016 года составила 907,47 млн человек - 65,6% от общего населения. В Китае в последние годы наблюдается процесс стремительного старения населения. Последние данные показывают, что в настоящее время в КНР насчитывается свыше 230 млн человек в возрасте старше 60 лет, что составляет 16,7% от общей численности населения страны.

Проблема стремительного старения населения заставила власти в 2013 году пересмотреть политику "одна семья - один ребенок". По новым правилам теперь разрешено иметь второго ребенка в семьях, где муж или жена были единственными детьми у своих родителей. Раньше для получения права на второго ребенка оба супруга должны были быть единственными детьми в своих семьях.

Сохраняется в Китае и проблема гендерной диспропорции. По последним данным, численность мужского населения на конец 2016 года составила 708,15 млн человек, а женского - 674,56 млн.