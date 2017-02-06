Павел Зенькович назначен заместителем министра образования и науки РФ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Павла Зеньковича заместителем министра образования и науки РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее Зенькович занимал должность начальника Управления общественных проектов Администрации президента РФ. 31 января на этом посту его сменил Сергей Новиков, который работал заместителем начальника другого кремлевского управления - внутренней политики.

Новый руководитель Зеньковича - министр Ольга Васильева - также перешла в министерство из администрации Кремля. До августа 2016 года она работала в должности заместителя начальника Управления общественных проектов.

Ранее пресс-секретарь Минобрнауки Андрей Емельянов, комментируя появившиеся сообщения о возможном назначении Зеньковича, выразил надежду на то, что это значительно укрепит министерство в вопросах взаимодействия с администрацией президента, правительством и Федеральным собранием.