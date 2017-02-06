Законопроект о приоритетном трудоустройстве неплательщиков алиментов внесен в Госдуму

Бутов: IAAF в ближайшее время вынесет решение по заявкам российских легкоатлетовСпорт 6 февраля, 23:23
IAAF временно запретила легкоатлетам менять спортивное гражданствоСпорт 6 февраля, 22:53
Fitch отозвало рейтинги по национальной шкале у более 100 российских компаний и банковЭкономика и бизнес 6 февраля, 22:45
IAAF допустила российских легкоатлетов в возрасте до 15 лет до международных стартовСпорт 6 февраля, 22:44
Российские легкоатлеты не смогут выступить под национальным флагом на ЧМ-2017Спорт 6 февраля, 22:30
IAAF оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартовСпорт 6 февраля, 22:12
Суворовцы приняли участие в переводе китайских детских книг для библиотеки в ЕкатеринбургеНовости Урала 6 февраля, 22:01
"Сочи" обыграл "Торпедо" в матче чемпионата КХЛСпорт 6 февраля, 21:55
Эксперты: отсутствие крупных успехов в Пермском крае предопределило отставку губернатораПолитика 6 февраля, 21:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Член Совета Федерации Валентина Петренко внесла в понедельник в Госдуму законопроект, которым предлагается в приоритетном порядке устраивать на работу граждан, обязанных платить алименты, которые стоят на учете в службе занятости населения. Его текст размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке автор указывает, что "введение дополнительных мер воздействия на злостных неплательщиков алиментов, в первую очередь, должно коснуться тех граждан, которые либо в розыске, либо находятся в социально неблагополучном состоянии (страдают наркоманией, алкоголизмом, не имеют определенного места жительства)".
"Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О занятости населения в РФ" в части дополнения перечня категорий граждан, для которых работа считается подходящей, категорией граждан, обязанных уплачивать алименты по решению суда, которые обратились в государственную службу занятости населения самостоятельно, а также по направлению судебного пристава-исполнителя", - отмечает разработчик.
Кроме этого, инициативой предусматривается обязать федеральные и региональные власти проводить мероприятия по привлечению к работе граждан, обязанных платить алименты, которые состоят в службе занятости населения. В пояснительной записке автор напоминает, что в законе "О занятости населения в РФ" закреплены основные направления проведения государственной политики в области содействия занятости населения.
"Законопроектом предлагается включить в данный перечень направлений осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, обязанных уплачивать алименты", - пишет Петренко. Одновременно предусматривается отнести оказание содействия в трудоустройстве алиментщиков к полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти.
Сенатор уверена, что принятие ее инициативы создаст дополнительные гарантии детям на получение средств, а также побудит родителей к добросовестному исполнению их родительских обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей.