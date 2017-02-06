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Законопроект о приоритетном трудоустройстве неплательщиков алиментов внесен в Госдуму

Общество
6 февраля, 23:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
По мнению члена Совфеда Валентины Петренко, принятие этой инициативы создаст дополнительные гарантии на получение средств
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Член Совета Федерации Валентина Петренко внесла в понедельник в Госдуму законопроект, которым предлагается в приоритетном порядке устраивать на работу граждан, обязанных платить алименты, которые стоят на учете в службе занятости населения. Его текст размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке автор указывает, что "введение дополнительных мер воздействия на злостных неплательщиков алиментов, в первую очередь, должно коснуться тех граждан, которые либо в розыске, либо находятся в социально неблагополучном состоянии (страдают наркоманией, алкоголизмом, не имеют определенного места жительства)".

"Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О занятости населения в РФ" в части дополнения перечня категорий граждан, для которых работа считается подходящей, категорией граждан, обязанных уплачивать алименты по решению суда, которые обратились в государственную службу занятости населения самостоятельно, а также по направлению судебного пристава-исполнителя", - отмечает разработчик.

Кроме этого, инициативой предусматривается обязать федеральные и региональные власти проводить мероприятия по привлечению к работе граждан, обязанных платить алименты, которые состоят в службе занятости населения. В пояснительной записке автор напоминает, что в законе "О занятости населения в РФ" закреплены основные направления проведения государственной политики в области содействия занятости населения.

"Законопроектом предлагается включить в данный перечень направлений осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, обязанных уплачивать алименты", - пишет Петренко. Одновременно предусматривается отнести оказание содействия в трудоустройстве алиментщиков к полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти.

Сенатор уверена, что принятие ее инициативы создаст дополнительные гарантии детям на получение средств, а также побудит родителей к добросовестному исполнению их родительских обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей.

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