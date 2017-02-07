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Турпоток в Дагестане в 2016 году вырос на более чем 20%

Общество
7 февраля, 0:03 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, февраля. /ТАСС
Рамазан Абдулатипов отметил, что у республики есть "целый ряд конкурентных преимуществ для развития туризма и отдыха"
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МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Количество посетивших Дагестан туристов по итогам прошлого года более чем на 20% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщил в понедельник глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, выступая с посланием к Народному собранию региона.

"В последние годы наблюдался рост интереса к нашей республике в регионах России и за рубежом. Более чем на 20% в 2016 году увеличился туристический поток, разработаны новые туристические маршруты, строятся гостиницы, туристические базы и гостевые дома", - сказал Абдулатипов.

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"В Дагестане масса уникальных культурных центров, более 6 тыс. памятников истории и более ста целебных источников. У Дагестана есть целый ряд конкурентных преимуществ для развития туризма и отдыха", - добавил руководитель республики.

Как сообщалось ранее, Минтуризму Дагестана в 2016 году удалось сохранить восходящую динамику основных индикаторов развития отрасли в регионе. Так, въездной и внутренний туристский поток вырос с 430 тыс. человек в 2015 году до почти 480 тыс. на начало декабря 2016 года. Также увеличились количество средств размещения - с 191 до 203 единиц, число, занятых в сфере туризма - с 7,9 тыс. до 8,2 тыс. человек.

Туристы в Дагестане - соседи

По словам руководителя пресс-службы министерства по туризму и народным художественным промыслам республики Натальи Закрияевой, туристы в Дагестане - это, в основном, отдыхающие из соседних регионов и промышленных центров России, приезжающие на отдых и оздоровление на побережье Каспийского моря.

Основная масса туристов (около 60%) прибыла в республику на отдых в летний пляжный сезон. Среди них преобладали семейные и туристские группы из соседних регионов - Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, а также туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, Ростовской, Волгоградской областей, уточнила Закрияева.

Также в минувшем году возрос поток туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья, в частности, из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Украины, Армении, а также из Китая, Финляндии, Болгарии, Турции, Словении, Польши, Ирана. Общее число иностранных туристов, въехавших на территорию республики в прошлом году, составило 28,7 тыс. человек, отметила представитель ведомства.

По данным рейтинга популярных для туристов мест в Дагестане, который составило министерство по туризму и народным художественным промыслам республики, первое место занимает город Дербент, второе - Сулакский каньон, третье - Сарикумские барханы недалеко от столицы региона. В топ-10 популярных мест также вошли Самурский лес, поселок Кубачи, Каспийское побережье, горнолыжная база "Чиндирчеро", село Гуниб, гора Шалбуздаг и Махачкала.

В 2015 году Дагестан посетили около 430 тыс. туристов, что на треть больше, чем в 2014 году.

В Дагестане насчитывается более 40 туристических предприятий, около 120 гостиниц (3,2 тыс. койко-мест), более 20 санаторно-курортных учреждений (2,6 тыс. койко- мест) и более 50 туристических баз ( более 12 тыс. койко- мест).

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