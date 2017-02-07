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Родители выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку вместе с главой Рособрнадзора

Общество
7 февраля, 1:00 UTC+3 МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Мероприятие будет проведено в рамках Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов вместе с родителями выпускников "сдаст" Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в одной из московских школ. 7 февраля родители смогут пройти всю процедуру ЕГЭ - от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

Разъяснить родителям

Такое мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". "Одна из причин предэкзаменационного волнения - ситуация неопределенности, отсутствие понимания, что ждет участников во время экзамена. Разъяснить все нюансы ЕГЭ родителям не менее важно, чем самим выпускникам, ведь именно они могут правильно сориентировать, настроить и поддержать своих детей, - поясняет глава Рособрнадзора. - Мы задумали эту акцию, чтобы взрослые сами могли пройти процедуру итоговой аттестации, поделиться своим опытом с детьми и настроить их на успешную сдачу госэкзаменов".

В рамках акции родители зарегистрируются на сдачу экзамена, заполнят бланки, увидят, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, напишут небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на экзаменах, и узнают свой результат.

Как уточнили в пресс-службе Рособрнадзора, вместе с Кравцовым экзамен в этом пункте сдадут ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков-младший, актер Игорь Верник, лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев, руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина, ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, а также родители выпускников этого года и журналисты. После окончания экзамена пройдет круглый стол с главой Рособрнадзора об особенностях организации ЕГЭ в 2017 году.

7 февраля акцию проводят около 50 регионов России, в остальных подобные мероприятия пройдут в течение этого месяца. В них примут участие представители региональных властей, министры образования, которые расскажут и покажут родителям и журналистам, как будет проходить экзаменационная кампания 2017 года.

О ЕГЭ в 2017 году

По данным пресс-службы Рособрнадзора, ежегодно ЕГЭ сдают более 750 тыс. участников экзамена в России и за рубежом. Досрочный период ЕГЭ в этом году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной период - с 29 мая 2017 года по 1 июля.

Содержательных изменений в ЕГЭ-2017 году практически нет. Исключение составляет отказ от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика). Таким образом, тестовой части в этом году на ЕГЭ не будет по всем предметам, кроме иностранных языков, уточнили в Рособрнадзоре.

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