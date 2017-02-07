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Симоньян обвинила Sunday Times в попытке отпугнуть британских рекламодателей RT

Общество
7 февраля, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Газета 5 февраля опубликовала статью "Британские рекламодатели обходят стороной "путинский" телеканал", в которой заявила, что крупнейшие британские компании отказываются от рекламы на RT UK
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Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

© RT

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обвинила британскую газету Sunday Times в неправильной интерпретации слов председателя парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дэмиан Коллинса, который якобы призвал рекламодателей отказаться от сотрудничества с RT, что привело к отказу нескольких компаний от сотрудничества с телеканалом. Об этом сообщается на сайте RT.

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"Сейлз хаус, через который рекламодатели размещают рекламу на RT UK, сообщил нам, что сразу несколько компаний решили порвать с RT после звонка The Sunday Times. При этом в статье The Sunday Times говорит, что рекламодатели отказались сотрудничать с нами из-за "кремлевской пропаганды". И приводит призыв британского парламентария бойкотировать RT, хотя он этого и не говорил ", - прокомментировала ситуацию главный редактор телеканала Маргариты Симоньян.

Sunday Times 5 февраля опубликовала статью под заголовком "Британские рекламодатели обходят стороной "путинский" телеканал", в которой заявила, что крупнейшие британские компании отказываются от рекламы своих брендов на RT UK на фоне обвинений в том, что телеканал якобы распространяет "пропаганду и поддельные новости".

В статье издание сообщило, что Коллинс якобы призвал британских рекламодателей бойкотировать канал "дезинформации и пропаганды". "Рекламы британских компаний не должно быть на каналах, которые распространяют фейковые новости с целью посеять страх и внести смятение. Я призываю всех, кто еще не сделал этого, cнять свою рекламу с подобных каналов", - приводились там слова Коллинса.

Как заявил RT сам Коллинс , его слова имели общий характер. "Они относились к любому телеканалу и вебсайту, который публикует или транслирует фейковые новости. Я не называл никакую конкретную организацию ни в одном из высказываний", - сообщил политик телеканалу.

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