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Продовольствие в Усть-Янский район Якутии завозят авиацией

Общество
7 февраля, 11:13 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
В арктическом районе Якутии в настоящее время введен режим ЧС из-за погодных условий
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ЯКУТСК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Продовольствие в Усть-Янский район Якутии, где объявлен режим ЧС, завозится самолетами, населенные пункты полностью обеспечены продуктами питания. Об этом ТАСС сообщил глава района Георгий Федоров.

"Дефицита продуктов питания нет. Продовольствия хватает, никто не голодает, запасы восполняются завозимыми самолетами продуктами. Аэропорт в райцентре - поселке Депутатский работает в штатном режиме", - сказал он.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики заявили, что с 7 февраля начался завоз грузов по автодороге "Яна", где обеспечен проезд грузового транспорта в одну сторону. "Для обеспечения проезда задействовано 10 единиц дорожной техники, начался завоз продовольственных товаров с Усть-Куйги. Также сегодня ожидается выезд четырех грузовиков общей грузоподъемностью 50 тонн с сырой нефтью для села Сайылык", - отметили в министерстве.

Работы по расширению проезжей части автодороги "Усть-Куйга - Депутатский" будут продолжены, тем более в субботу прогнозируется ухудшение погоды. В связи с этим дорожниками рассматривается вопрос по обустройству объездного пути к селу Сайылык, проводятся работы по обследованию и трассировки по старому маршруту автозимника.

"Автодорога "Яна" является дорогой круглогодичного использования. В ноябре - декабре 2016 года дорога находилась в удовлетворительном состоянии, но, к сожалению, энергетиками была упущена возможность для создания необходимых запасов топлива до конца 2016 года. Перевозки топлива практически не осуществлялись", - отметили в госкомобеспечения республики.

По сообщениям метеорологов, в октябре - ноябре 2016 года в этом районе выпала четырехмесячная норма снега, также весь январь была сильная пурга: замело два горных перевала на трассе "Яна". Высота снежных заносов составляла 1,5-2 метра.

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