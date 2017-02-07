Почти 600 москвичей достигли возраста более 100 лет

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Почти 600 жителей Москвы достигли возраста более ста лет. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян.
"Сегодня в городе проживают 97 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Это люди старше 90 лет, для них самое главное - качественное соцобслуживание и уход. В городе проживают свыше 360 тыс. человек старше 80 лет. Cвыше 570 человек перешагнули столетний рубеж", - сказал Петросян на заседании президиума городского правительства.
По его словам, в городе разрабатывается новая программа "Активное долголетие". Он отметил, что сейчас соответствующие службы переориентированы на обслуживание и уход за ветеранами на дому, работу службы сиделок.