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Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку

Общество
7 февраля, 17:07 UTC+3 /Корр. ТАСС, Юлия Сеславинская
Результаты экзамена будут известны вечером - их проверяют представители государственной экзаменационной комиссии, которые оценивают и настоящие экзамены
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Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков и ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
Ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков и ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
Ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков и ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев
Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев
Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Корреспондент ОТР Анна Тарубарова ( на втором плане)
Корреспондент ОТР Анна Тарубарова ( на втором плане)
Корреспондент ОТР Анна Тарубарова ( на втором плане)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков и ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Корреспондент ОТР Анна Тарубарова ( на втором плане)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Юлия Сеславинская/. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и родители московских школьников дали старт всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".

Быть честным экзаменуемым

ППЭ-9707. Под таким кодовым обозначением работала школа номер 1284, расположенная в переулках недалеко от метро "Чистые пруды". Первый этаж школы заполнен журналистами и родителями, которые на один день встанут на место своих детей. Участники говорят о волнении - организаторы обещали, что ЕГЭ для родителей будет проведен в таких же строгих условиях, как и настоящий экзамен.

"А можно взять с собой диктофон? - Нет, как только вы меняете красный бэйджик СМИ на зеленый бэйджик и входите на место проведения экзамена, вы превращаетесь в обычного участника и ваша задача - быть честным экзаменуемым", - разъясняет журналистам руководитель ППЭ (пункт проведения экзамена) Ирина Мурзова.

Вместе с 40 зарегистрировавшимися заранее родителями в деловой игре приняли участие руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков, музыкант Сергей Мазаев и ректор Государственного института русского языка им. А. С.Пушкина Маргарита Русецкая.

Психотерапевтическая акция

"Мы хотели обратить внимание тех родителей, чьи дети будут сдавать экзамены в этом году, и родителей тех, кто учится, что нужно читать, нужно изучать русский язык и делать это с любовью", - пояснил Кравцов выбор предмета для пробного экзамена. Акция, во многом, задумывалась как мероприятие "психотерапевтического действия", которое может снять предэкзаменационную панику: "Любой родитель в любом регионе, где проходит акция может принять участие, посмотреть задания... Атмосферу (проведения экзамена - прим. ТАСС) родители видят, и надо настроить ребенка на спокойную сдачу экзамена", - пояснил Кравцов.

"Ученики" 11 "А"

Как и во время настоящего ЕГЭ, участники зарегистрировались, сдали сумки со всеми электронными устройствами и прошли через рамки металлодетекторов. Журналистов, пытающихся пронести диктофон в экзаменационный зал, наблюдатели возвращают в аудиторию-хранилище личных вещей.

На дверях экзаменационных аудиторий висят списки участников пробного ЕГЭ в алфавитном порядке - Сергей Кравцов, Александр Масляков, Сергей Мазаев и корреспондент ТАСС на ближайшие 40 минут становятся учениками 11 "А" класса. В аудиториях ведется видео-наблюдение, попытки разговоров строго пресекаются под угрозой дисквалификации с места проведения экзамена.

Участникам подробно объяснили процедуру прохождения экзамена и продемонстрировали технологию печати заданий - с зашифрованного диска сотрудник ППЭ распечатал их на принтере в присутствии экзаменуемых. Сергей Кравцов пояснил, что для каждого часового пояса ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) разрабатывает свои варианты экзамена, чтобы предотвратить случаи мошенничества с ответами заданий и гарантировать равные условия для всех участников.

В следующем году, по словам Кравцова, планируется введение более изощренной технологии - задания по зашифрованным каналам связи будут доставляться непосредственно в аудитории тех школ, которые выступят в качестве ППЭ.

Экзамен, предложенный участникам деловой игры, состоял из двух частей - 14 вопросов, на которые нужно дать "развернутый ответ" и мини-сочинение на основе предложенного текста (по произведениям Яковлева или Сухомлинского) - тестовая часть в этом году сохранится только в ЕГЭ по иностранным языкам.

Хотя настоящий ЕГЭ по русскому языку состоит из 24 заданий и сочинения, родители будущих выпускников имели возможность вспомнить большинство сложных правил: и безударные гласные, и удвоенную -н, и расстановку запятых, и неправильное употребление лексики. Наибольшую сложность у большинства участников вызвало 14-е задание, проверяющее, насколько экзаменуемый разбирается в средствах художественной выразительности текста. А Сергей Кравцов признался, что "запнулся" на задании с паронимами.

Ожидали, что будет проще

Пройдя процедуру сдачи пробного ЕГЭ, родители нынешних одиннадцатиклассников не выглядели успокоенными. "Нет, спокойнее за внука не стало, даже наоборот", - подтвердила Элла Черникова, бабушка одного из московских одиннадцатиклассников. "Но я надеюсь, что для него все будет легче - ГИА они уже сдавали", - сказала она.

"Немножко не хватило времени на сочинение, и вообще ожидала, что как-то попроще будет. Честно говоря, теперь стало более волнительно. Единственная надежда на то, что в школе их (будущих выпускников - прим.ТАСС) как-то к этому готовят", - поделилась впечатлениями Наталья Булгакова, мама будущего выпускника 11 класса.

"Мы не стремились упростить реальный экзамен... но у наших детей будет 3,5 часа, а не 30-40 минут, как было у вас... дети не жалуются, у них остается время, чтобы перепроверить себя", - отвечает на это руководитель федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько.

"Трех с половиной часов вполне достаточно, чтобы выполнить все задания", - прокомментировал Кравцов. С этим согласны и родители: "Главное, что я поняла для себя из сегодняшнего экзамена - если 14 заданий (без учета сочинения) я сделала за 30 минут, а у детей заданий 25 и у них есть 3,5 часа - то все можно успеть. Тем более, мы заканчивали школу в прошлом веке, а они этому учатся сейчас - все абсолютно адекватно", - поделилась еще одна мама, Ольга Кочарян.

Организаторы отметили, что примут во внимание пожелания родителей-участников и могут в дальнейшем проводить пробный ЕГЭ для родителей в полном, а не сокращенном формате.

Результаты - вечером

Результаты родительского ЕГЭ будут известны вечером - их проверяют представители ГЭК (государственной экзаменационной комиссии), которые оценивают и настоящие экзамены. Результаты экзаменуемых останутся в тайне.

Всероссийская акция проходит в 50 субъектах России и продлится до конца февраля.

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