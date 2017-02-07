Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Юлия Сеславинская/. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и родители московских школьников дали старт всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".

Быть честным экзаменуемым

ППЭ-9707. Под таким кодовым обозначением работала школа номер 1284, расположенная в переулках недалеко от метро "Чистые пруды". Первый этаж школы заполнен журналистами и родителями, которые на один день встанут на место своих детей. Участники говорят о волнении - организаторы обещали, что ЕГЭ для родителей будет проведен в таких же строгих условиях, как и настоящий экзамен.

"А можно взять с собой диктофон? - Нет, как только вы меняете красный бэйджик СМИ на зеленый бэйджик и входите на место проведения экзамена, вы превращаетесь в обычного участника и ваша задача - быть честным экзаменуемым", - разъясняет журналистам руководитель ППЭ (пункт проведения экзамена) Ирина Мурзова.

Вместе с 40 зарегистрировавшимися заранее родителями в деловой игре приняли участие руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков, музыкант Сергей Мазаев и ректор Государственного института русского языка им. А. С.Пушкина Маргарита Русецкая.

Психотерапевтическая акция

"Мы хотели обратить внимание тех родителей, чьи дети будут сдавать экзамены в этом году, и родителей тех, кто учится, что нужно читать, нужно изучать русский язык и делать это с любовью", - пояснил Кравцов выбор предмета для пробного экзамена. Акция, во многом, задумывалась как мероприятие "психотерапевтического действия", которое может снять предэкзаменационную панику: "Любой родитель в любом регионе, где проходит акция может принять участие, посмотреть задания... Атмосферу (проведения экзамена - прим. ТАСС) родители видят, и надо настроить ребенка на спокойную сдачу экзамена", - пояснил Кравцов.

"Ученики" 11 "А"

Как и во время настоящего ЕГЭ, участники зарегистрировались, сдали сумки со всеми электронными устройствами и прошли через рамки металлодетекторов. Журналистов, пытающихся пронести диктофон в экзаменационный зал, наблюдатели возвращают в аудиторию-хранилище личных вещей.

На дверях экзаменационных аудиторий висят списки участников пробного ЕГЭ в алфавитном порядке - Сергей Кравцов, Александр Масляков, Сергей Мазаев и корреспондент ТАСС на ближайшие 40 минут становятся учениками 11 "А" класса. В аудиториях ведется видео-наблюдение, попытки разговоров строго пресекаются под угрозой дисквалификации с места проведения экзамена.

Участникам подробно объяснили процедуру прохождения экзамена и продемонстрировали технологию печати заданий - с зашифрованного диска сотрудник ППЭ распечатал их на принтере в присутствии экзаменуемых. Сергей Кравцов пояснил, что для каждого часового пояса ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) разрабатывает свои варианты экзамена, чтобы предотвратить случаи мошенничества с ответами заданий и гарантировать равные условия для всех участников.

В следующем году, по словам Кравцова, планируется введение более изощренной технологии - задания по зашифрованным каналам связи будут доставляться непосредственно в аудитории тех школ, которые выступят в качестве ППЭ.

Экзамен, предложенный участникам деловой игры, состоял из двух частей - 14 вопросов, на которые нужно дать "развернутый ответ" и мини-сочинение на основе предложенного текста (по произведениям Яковлева или Сухомлинского) - тестовая часть в этом году сохранится только в ЕГЭ по иностранным языкам.

Хотя настоящий ЕГЭ по русскому языку состоит из 24 заданий и сочинения, родители будущих выпускников имели возможность вспомнить большинство сложных правил: и безударные гласные, и удвоенную -н, и расстановку запятых, и неправильное употребление лексики. Наибольшую сложность у большинства участников вызвало 14-е задание, проверяющее, насколько экзаменуемый разбирается в средствах художественной выразительности текста. А Сергей Кравцов признался, что "запнулся" на задании с паронимами.

Ожидали, что будет проще

Пройдя процедуру сдачи пробного ЕГЭ, родители нынешних одиннадцатиклассников не выглядели успокоенными. "Нет, спокойнее за внука не стало, даже наоборот", - подтвердила Элла Черникова, бабушка одного из московских одиннадцатиклассников. "Но я надеюсь, что для него все будет легче - ГИА они уже сдавали", - сказала она.

"Немножко не хватило времени на сочинение, и вообще ожидала, что как-то попроще будет. Честно говоря, теперь стало более волнительно. Единственная надежда на то, что в школе их (будущих выпускников - прим.ТАСС) как-то к этому готовят", - поделилась впечатлениями Наталья Булгакова, мама будущего выпускника 11 класса.

"Мы не стремились упростить реальный экзамен... но у наших детей будет 3,5 часа, а не 30-40 минут, как было у вас... дети не жалуются, у них остается время, чтобы перепроверить себя", - отвечает на это руководитель федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько.

"Трех с половиной часов вполне достаточно, чтобы выполнить все задания", - прокомментировал Кравцов. С этим согласны и родители: "Главное, что я поняла для себя из сегодняшнего экзамена - если 14 заданий (без учета сочинения) я сделала за 30 минут, а у детей заданий 25 и у них есть 3,5 часа - то все можно успеть. Тем более, мы заканчивали школу в прошлом веке, а они этому учатся сейчас - все абсолютно адекватно", - поделилась еще одна мама, Ольга Кочарян.

Организаторы отметили, что примут во внимание пожелания родителей-участников и могут в дальнейшем проводить пробный ЕГЭ для родителей в полном, а не сокращенном формате.

Результаты - вечером

Результаты родительского ЕГЭ будут известны вечером - их проверяют представители ГЭК (государственной экзаменационной комиссии), которые оценивают и настоящие экзамены. Результаты экзаменуемых останутся в тайне.

Всероссийская акция проходит в 50 субъектах России и продлится до конца февраля.