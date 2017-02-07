Глава Роструда: робототехники, психологи и врачи будут наиболее востребованы в будущем

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Профессии кибернетика, робототехника будут востребованы в будущем наряду с работой врача, психолога и социального работника. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Говорить об отмирающих профессиях, я думаю, пока рано. Если же говорить о новых нарождающихся специальностях - это все те, кто будет обслуживать автоматизированные и информационные системы. Я думаю, будет больше специалистов узкой направленности, в т. ч. в области кибернетики, математического моделирования, робототехники", - рассказал Вуколов.

Он напомнил, что по итогам прошлого года численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, составила 894,6 тысячи человек, что на 10,6% меньше, чем на начало 2016 года.

Глава Роструда уверен, что при масштабном наступлении процессов автоматизации и информатизации на производстве сохранятся профессии, требующие тесного человеческого взаимодействия. "Большим спросом, полагаю, также будут пользоваться профессии, которые требуют интуиции, социального взаимодействия и сопереживания. Среди них - психологи, врачи, социальные работники", - рассказал Вуколов.

Он отметил, что сегодня самыми востребованными среди работодателей являются рабочие профессии, требующие определенной квалификации. На федеральном портале "Работа в России" работодатели ищут более 24 тысяч медицинских сестер, 14 тысяч каменщиков, 12 тысяч поваров. Из редких профессий на портале встречаются такие - шлифовщик изделий электронной техники, электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, оператор этикетировочного станка. Среди оригинальных - запросы на специалиста-стеклодува или ювелира-модельера.