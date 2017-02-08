Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу получил максимальную оценку за географический диктант

Общество
8 февраля, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Всероссийский географический диктант прошел 20 ноября 2016 года во всех субъектах РФ
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу вошел в группу, написавшую Всероссийский географический диктант на максимальную оценку. Об этом он сообщил на заседании медиа-клуба РГО.

"Максимальную оценку получили 413 человек, в основном это кандидаты и доктора наук и наши академики. Мне повезло, я попал в это число, потому что сидел между ними", - пошутил Шойгу.

"Тем не менее средний бал среди них составил 71,1. Что, в общем-то, для докторов неплохо, кандидаты могли бы и получше", - добавил он.

Президент РГО также отметил, что диктант был очень интересным.

Всероссийский географический диктант прошел 20 ноября 2016 года во всех субъектах РФ. Главной площадкой в Москве стал Московский государственный университет имени Ломоносова, где работу написали более 1,5 тыс. человек, в том числе президент РГО Сергей Шойгу, декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Елена Исинбаева, Виктор Кровопусков и другие. Впервые Всероссийский географический диктант состоялся в 2015 году по инициативе президента России, председателя попечительского совета РГО Владимира Путина.

Смотрите также

Географический диктант в КБР в 2016 году собрал в десять раз больше человек, чем в прошлом
Более 200 жителей Ингушетии написали географический диктант
Географический диктант в КЧР в этом году писали вдвое больше участников
Более 200 человек в Чечне приняли участие во Всероссийском географическом диктанте

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
4
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
5
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
6
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России и Украины
7
Командир батальона "Сомали" Гиви погиб в результате взрыва снаряда РПО "Шмель"
Темы дня
Реклама