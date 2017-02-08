Шойгу получил максимальную оценку за географический диктант

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу вошел в группу, написавшую Всероссийский географический диктант на максимальную оценку. Об этом он сообщил на заседании медиа-клуба РГО.

"Максимальную оценку получили 413 человек, в основном это кандидаты и доктора наук и наши академики. Мне повезло, я попал в это число, потому что сидел между ними", - пошутил Шойгу.

"Тем не менее средний бал среди них составил 71,1. Что, в общем-то, для докторов неплохо, кандидаты могли бы и получше", - добавил он.

Президент РГО также отметил, что диктант был очень интересным.

Всероссийский географический диктант прошел 20 ноября 2016 года во всех субъектах РФ. Главной площадкой в Москве стал Московский государственный университет имени Ломоносова, где работу написали более 1,5 тыс. человек, в том числе президент РГО Сергей Шойгу, декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Елена Исинбаева, Виктор Кровопусков и другие. Впервые Всероссийский географический диктант состоялся в 2015 году по инициативе президента России, председателя попечительского совета РГО Владимира Путина.