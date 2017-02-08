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Молодежные клубы Русского географического общества созданы в 70 регионах РФ

Общество
8 февраля, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Создание молодежных клубов РГО было начато в 2016 году
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Молодежные клубы Русского географического общества (РГО) созданы в 70 регионах РФ. Об этом сообщил его президент Сергей Шойгу на заседании медиа-клуба общества.

"У нас уже в 70 субъектах созданы молодежные клубы РГО", - сказал Шойгу.

В свою очередь, первый вице-президент РГО Николай Касимов рассказал, что создание молодежных клубов было начато в 2016 году. "Сейчас мы посчитали, количество участников достигает 10 тыс. человек. Мы даже не ожидали", - признался он.

По словам Касимова, клубы принимают участие в работе географических смен в международных лагерях "Артек", "Смена", "Океан" и "Орленок".

"Для нас это важное направление. На наш взгляд, это хорошее и удавшееся начинание", - добавил первый вице-президент РГО.

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