Молодежные клубы Русского географического общества созданы в 70 регионах РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Молодежные клубы Русского географического общества (РГО) созданы в 70 регионах РФ. Об этом сообщил его президент Сергей Шойгу на заседании медиа-клуба общества.

"У нас уже в 70 субъектах созданы молодежные клубы РГО", - сказал Шойгу.

В свою очередь, первый вице-президент РГО Николай Касимов рассказал, что создание молодежных клубов было начато в 2016 году. "Сейчас мы посчитали, количество участников достигает 10 тыс. человек. Мы даже не ожидали", - признался он.

По словам Касимова, клубы принимают участие в работе географических смен в международных лагерях "Артек", "Смена", "Океан" и "Орленок".

"Для нас это важное направление. На наш взгляд, это хорошее и удавшееся начинание", - добавил первый вице-президент РГО.