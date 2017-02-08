Зал Арктики в СПбГУ станет центром изучения Арктической зоны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Зал Арктики, открытый 8 февраля к 293-летию основания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в здании Института наук о Земле, станет центром изучения Арктической зоны в старейшем вузе России. Об этом сообщил во время торжественной церемонии проректор СПбГУ по научной работе Сергей Аполлонов.

"Петербург находится не в Арктике, но все пути в российскую Арктику начинаются из Петербурга. Значение арктического кластера Петербурга трудно переоценить. Сегодня, в День российской науки, этот кластер прирастает Залом Арктики СПбГУ", - сказал он.

Зал Арктики задуман как мультимедийный коммуникационный центр для студентов, представителей академического сообщества, деловых кругов и СМИ, чья деятельность связана с Арктическим регионом. Он оформлен московской художницей и галеристом Лилией Славинской, подарившей университету коллекцию из 12 своих картин "арктической" серии и ряд фотографий, сделанных во время путешествий в Арктику. Картины рассказывают о жизни людей и животных, а также о природе Арктического региона.

СПбГУ - старейший университет России, основан в 1724 году, в настоящее время здесь около 30 тыс. обучающихся, включая аспирантов, подготовка ведется по более чем 1000 направлений. Университет обладает самым масштабным среди вузов страны научным парком, в этом учебном году вуз первым начал применять закон, позволяющий МГУ и СПбГУ самостоятельно присуждать ученые степени.