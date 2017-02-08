В Лондоне от рака скончалась крестница принца Чарльза

ЛОНДОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Известная британская светская львица и крестница наследного принца Чарльза Тара Палмер-Томкинсон умерла от рака мозга в возрасте 45 лет. О факте ее кончины информировал Скотленд-Ярд, официальный представитель которого, не упомянул имени покойной, сообщив лишь, что британка была найдена мертвой в своем доме в лондонском районе Кенсингтон.

"Полиция была вызвана лондонской службой скорой помощи примерно в 13:40 в среду 8 февраля по одному из адресов в Брэм-Гарденс. Было объявлено, что женщина на пятом десятке лет скончалась на месте происшествия. На этой ранней стадии данная смерть не рассматривается как подозрительная. Коронер, а также родные и близкие покойной извещены о случившемся", - отметил сотрудник столичной полиции.

В конце минувшей осени Палмер-Томлинсон призналась, что в январе 2016 года после возвращения с горнолыжного курорта у нее была диагностировано доброкачественное новообразование в гипофизе, и что после этой новости она опасалась, что обнаруженная опухоль мозга может стать причиной ее скорой смерти. Она также сообщила, что страдает от аутоимунного заболевания, которое вызывает усталость, боли в суставах и острую анемию.

Палмер-Томлинсон прославилась в 1990-е годы, когда стала постоянно попадать на обложки журналов, рассказывающих о событиях светской жизни. Она также побывала в ролях газетного колумниста и участницы телевизионных шоу. Палмер-Томлинсон снималась в многочисленных сериалах, чаще всего играя саму себя.

Поскольку ее родители являются близкими друзьями принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуоллской Камиллы, Чарльз стал ее крестным отцом. Сама Тара периодически появлялась на торжественных мероприятиях, которые устраивала королевская семья Виндзоров, в том числе она присутствовала на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.