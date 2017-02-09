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Поправки о повышении штрафа за отказ уступить дорогу пешеходам внесены в Госдуму

Общество
9 февраля, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Штраф в соответствии с проектом повышается до 2,5 тыс. рублей
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму проект закона, которым максимальный размер административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам повышается с 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб. Информация об этом размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, предлагается внести поправки в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), "установив санкцию за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей".

"Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории (за 12 месяцев 2015 года возбуждено 1 млн 663 тыс. 679 дел, в то время как за аналогичный период 2014 года - 1 млн 644 тыс. 593 дел)", - говорится в пояснительной записке.

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