В Думе поддержали проект о праве служить по контракту при наличии среднего профобразования

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, который позволяет заключать контракт о прохождении военной службы гражданам, не пребывающим в запасе, и военнослужащим, проходящим службу по призыву, при наличии у них среднего профессионального образования.

В случае принятия поправок молодые люди смогут служить по контракту на воинских должностях, замещая солдатов, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

По действующим нормам поступить на военную службу по контракту, не отслужив по призыву, могут только мужчины, не пребывающие в запасе, и военнослужащие по призыву, имеющие высшее образование.

"Ежегодно гражданские организации выпускают около 500 тыс. специалистов технического профиля, имеющих среднее профессиональное образование, большинство из которых непосредственно после окончания обучения подлежат призыву на военную службу", - говорится в пояснительной записке.

При этом только в ходе весенней призывной кампании 2016 года в Вооруженные силы РФ были призваны более 32 тыс. человек со средним профобразованием. Многие из них уже в ходе призывной кампании "проявляли серьезную заинтересованность в заключении контракта о прохождении военной службы".

"Социальный статус этих граждан определяет их устойчивую мотивацию, направленную на прохождение военной службы по контракту, а уровень полученного образования соответствует требованиям к большинству военно-учетных специальностей рядового, сержантского состава и прапорщиков технического профиля", - пишут разработчики.

Так, военнослужащие, имеющие среднее профобразование, "способны непосредственно в воинской части с учетом имеющихся знаний и умений в более короткие сроки освоить навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, связанных с эксплуатацией сложного вооружения и военной техники".

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о совершенствовании комплектования Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, спасательных воинских формирований МЧС, СВР и органов государственной охраны.