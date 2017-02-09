Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Думе поддержали проект о праве служить по контракту при наличии среднего профобразования

Общество
9 февраля, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
В случае принятия поправок молодые люди смогут служить по контракту на воинских должностях, замещая солдатов, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, который позволяет заключать контракт о прохождении военной службы гражданам, не пребывающим в запасе, и военнослужащим, проходящим службу по призыву, при наличии у них среднего профессионального образования.

В случае принятия поправок молодые люди смогут служить по контракту на воинских должностях, замещая солдатов, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

По действующим нормам поступить на военную службу по контракту, не отслужив по призыву, могут только мужчины, не пребывающие в запасе, и военнослужащие по призыву, имеющие высшее образование.

"Ежегодно гражданские организации выпускают около 500 тыс. специалистов технического профиля, имеющих среднее профессиональное образование, большинство из которых непосредственно после окончания обучения подлежат призыву на военную службу", - говорится в пояснительной записке.

При этом только в ходе весенней призывной кампании 2016 года в Вооруженные силы РФ были призваны более 32 тыс. человек со средним профобразованием. Многие из них уже в ходе призывной кампании "проявляли серьезную заинтересованность в заключении контракта о прохождении военной службы".

"Социальный статус этих граждан определяет их устойчивую мотивацию, направленную на прохождение военной службы по контракту, а уровень полученного образования соответствует требованиям к большинству военно-учетных специальностей рядового, сержантского состава и прапорщиков технического профиля", - пишут разработчики.

Так, военнослужащие, имеющие среднее профобразование, "способны непосредственно в воинской части с учетом имеющихся знаний и умений в более короткие сроки освоить навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, связанных с эксплуатацией сложного вооружения и военной техники".

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о совершенствовании комплектования Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, спасательных воинских формирований МЧС, СВР и органов государственной охраны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
2
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
7
На юго-востоке МКАД произошло несколько мелких ДТП
Темы дня
Реклама