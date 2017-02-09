Аномальные морозы уходят из центральной России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Аномальные морозы, которые с понедельника, 6 февраля, наблюдаются в центральной части России, в том числе и в столичном регионе, стали ослабевать: в ближайшие дни воздух прогреется до 4 градусов ниже нуля. Как сообщил корреспонденту ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, до конца зимы аномальных морозов в Центральном федеральном округе (ЦФО) больше не будет.

"До конца зимы в ЦФО не будет аномальных морозов. Если и похолодает, то будет в пределах климатической нормы", - сказал он.

Варакин подчеркнул, что на Урале тридцатиградусные морозы ослабеют в выходные, в то же время жителям Юга России стоит готовиться к очередной волне холода.

Прогноз о морозах

"Приход аномальных морозов не стал неожиданностью, о них мы предупредили все экстренные службы заранее. Так, например, во вторник в Москве и Подмосковье было на 11 градусов холоднее нормы, в среду было холоднее на 8 градусов ниже нормы, к концу четверга температура будет около нормы, а 10-11 февраля в столичном регионе будет чуть теплее нормы. Аномальные морозы уходят из центральных районов России", - сказал Варакин.

В частности, морозы ослабеют в Рязанской, Тульской, Владимирской областях. "В ближайшие дни в этих регионах будет пасмурно, сохранятся осадки. Ночная температура повысится с минус 29 градусов до минус 8 градусов. Днем столбик термометра достигнет отметки в минус 4 градуса", - пояснил собеседник агентства.

Урал и Поволжье останутся во власти холода

В отличие от центральных регионов России в Челябинской, Курганской, Тюменской, Самарской, Оренбургской, Нижегородской областях, Пермском крае и Республике Марий Эл тридцатиградусные морозы до конца недели сохранятся.

"В этих региона с 9 по 12 февраля будет холоднее нормы от 6 до 8 градусов. Так, например, в Курганской, Челябинской областях ночью похолодает до минус 35-40 градусов. Такая же погода сохранится в ближайшие двое суток и на юге Тюменской области. До 11 февраля достаточно холодной будет и в Свердловской области", - сказал Варакин.

Он добавил, что во власти холода в эти дни окажется и Юг России. "Сейчас холодный антициклон смещается в сторону Крыма, Ростовской, Астраханской областей. В этих регионах в среднем на 4 градуса будет холоднее нормы", - пояснил синоптик.

По его словам, неспокойно будет и на юге Северо- Кавказского региона, в частности в Чечне, так как этот регион оказался в приграничной зоне между циклоном и антициклоном. "В этом регионе скорость ветра будет достигать 19 м/с, будут осадки и перепады температур", - подчеркнул собеседник агентства.

Февральские зоны тепла

По словам Варакина, в отличие от вышеназванных регионов температура на Дальнем Востоке в целом на 8 градусов выше нормы. Данное февральское потепление сохранится до конца недели.

"Сейчас теплее нормы на юго-востоке Якутии, в Хабаровском крае, от центральной до северной части Сахалина, северо-востоке Забайкалья. Так, например, днем в Хабаровске минус 8-9 градусов, хотя там сейчас должном быть минус 15-20 градусов. Аналогичная погода наблюдается в Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске", - отметил начальник ситуационного центра Росгидромета.

По его словам, в Якутии сейчас минус 25 градусов. "Данную температуру можно сравнить с 10 градусами ниже нуля Москвы. Ночью в это время года в Якутии столбик термометра должен опускаться до минус 40 градусов. К выходным в этом регионе незначительно похолодает", - сказал Варакин.

Он добавил, что благодаря теплым воздушным массам, пришедшим с Гольфстрима, теплее нормы и на Северо-Западе России. "С Гольфстрима теплый воздух принес аномальную для февраля теплую погоду в Архангельскую область, Республику Коми, Карелию, Санкт-Петербург, где на 8 градусов среднесуточная температура выше нормы. Теплый фронт оказывает влияние на погоду вплоть до Новой Земли. В теплой зоне оказался и Ямал", - отметил собеседник агентства.

Варакин подчеркнул, что в районах, расположенных северо-западнее и северо-восточнее московского региона, сильных морозов не будет. "Атмосферные фронты принесут сюда снег, обогнув массивный антициклон, расположившийся от Швеции до Киева", - подчеркнул Варакин.

Первые климатические итоги зимы

Варакин отметил, что пока оценивать, какой в целом была зима, рано. Но первые данные показывают, что она может быть холоднее предыдущих. "Хотя январь в Центральном федеральном округе, в Москве и на Северо-Западе России на полградуса оказался тепле среднемесячной температуры", - сказал Варакин.

Он добавил, что в московском регионе 15 февраля на Сретение Господне сбудутся народные приметы о том, что в этот день "зима с весной встречаются". "Согласно приметам, накопленным веками, в этот день начинается переход климатических процессов от зимних к весенним. 15 февраля холодов не будет, в регионе сохранится достаточно комфортная погода", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что с середины февраля на погоду европейской части России больше будет влиять Атлантика, а не холодный сибирский антициклон. "Этой зимой выпало достаточно много осадков в виде снега на европейской территории, особенно на верхней Волге, Волго-Вятском районе. Еще рано говорить о паводке, но количество скопившихся осадков уже вызывает настороженность и повышенное внимание к этой проблеме", - отметил Варакин.