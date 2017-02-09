Мастера Исаакиевского собора отреставрировали панно "Святой апостол Петр"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Мастера Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" отреставрировали живописное панно "Святой апостол Петр", созданное для собора в 1847 году художником Тимофеем Неффом. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы музея Мария Морозова.

"Картина находилась в реставрации с марта 2016 года, стоимость реставрационных работ, которые проводили три мастера, составила 8,2 млн рублей, - рассказала Морозова. - Реставрация живописного полотна, как и все реставрационные работы в музее, проведена за счет средств ГМП "Исаакиевский собор".

По оценкам дирекции музея-памятника "Исаакиевский собор", здание, построенное по проекту французского архитектора Огюста Монферрана в 1818-1858 гг., требует постоянной, практически ежедневной реставрации. Ежегодный бюджет музея составляет около 650 млн рублей. В 2015 году в соборе были проведены масштабные реставрационные работы - на балюстраду возвратились 24 фигуры ангелов и архангелов, а на звоннице снова появились колокола, в том числе главный из них - 16-тонный Большой Благовестник.

Исаакиевский собор, построенный в 1818-58 гг. по проекту архитектора Огюста Монферрана, считается одним из лучших кафедральных соборов Европы, построенных в XIX веке, и одним из величайших купольных зданий. В России он уступает по масштабу только Храму Христа Спасителя, в Европе - соборам Св. апостола Петра в Риме, Св. апостола Павла в Лондоне и Санта Мария дель Фиоре во Флоренции.

Споры вокруг памятника

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату Русской Православной церкви на основании принятого в 2010 году федеральным законом "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тысяч человек. За это же время в ГМЗ "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов, а в минувшие новогодние каникулы Исаакий посетили 146 тысяч российских и зарубежных туристов.