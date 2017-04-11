Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.04:
$ 57.39
€ 60.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правозащитники заявили о сокращении случаев смертной казни в мире

Общество
11 апреля, 7:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
В 2016 году в 23 государствах были казнены 1032 человека, в то время как в 2015-м - 1634
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Eric Risberg, File

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Число приведенных в исполнение смертных приговоров в мире снизилось в 2016 году на 37%. Такие данные опубликовала во вторник правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия").

В прошлом году в 23 государствах, ситуацию в которых рассматривает эта структура, были казнены 1032 человека, в то время как в 2015-м - 1634 (самый высокий показатель за 25 лет). По версии правозащитников, на первом месте по количеству случаев применения исключительной меры наказания, как и раньше, стоят Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан (на их долю в совокупности приходятся 87%). Впервые с 2006 года в первую пятерку не вошли США - единственная из развитых стран, в которой широко практикуется смертная казнь.

В список не включена информация по Китаю, так как его правительство не публикует соответствующую официальную статистику.

К настоящему времени от смертной казни на законодательном уровне или на практике отказалась 141 страна. В остальных государствах наиболее часто приговоры приводятся в исполнение путем смертельной инъекции, расстрела, обезглавливания или повешения.

Amnesty International отмечает, что если количество случаев применения смертной казни в мире снизилось, то число соответствующих приговоров, наоборот, увеличилось: с 1998 в 2015 году до 3117 в 2016-м. По данным на конец прошлого года, 18,85 тысячи приговоренных к высшей мере ожидают исполнения наказания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
"Лечить депрессию должны психиатры": три признака болезни и как ее избежать
Фото
9
Под Новгородом любители военной истории воссоздали подвиг бойцов Второй ударной армии
18
Предвестник главного праздника: православные отмечают Вербное воскресенье
16
"Детский" крестный ход вокруг Исаакия в Петербурге собрал около 8 тыс. верующих
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые корабли ТОФ прибыли с визитом в южнокорейский порт Пусан
2
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
3
Порошенко на СНБО поднимет вопрос о конфискации угля с неподконтрольных Киеву территорий
4
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
5
Пхеньян примет решительные меры в ответ на провокации Вашингтона
6
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
7
Госсекретарь США прибывает в РФ на фоне обострения отношений из-за Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама