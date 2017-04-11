Правозащитники заявили о сокращении случаев смертной казни в мире

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Число приведенных в исполнение смертных приговоров в мире снизилось в 2016 году на 37%. Такие данные опубликовала во вторник правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия").
В прошлом году в 23 государствах, ситуацию в которых рассматривает эта структура, были казнены 1032 человека, в то время как в 2015-м - 1634 (самый высокий показатель за 25 лет). По версии правозащитников, на первом месте по количеству случаев применения исключительной меры наказания, как и раньше, стоят Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан (на их долю в совокупности приходятся 87%). Впервые с 2006 года в первую пятерку не вошли США - единственная из развитых стран, в которой широко практикуется смертная казнь.
В список не включена информация по Китаю, так как его правительство не публикует соответствующую официальную статистику.
К настоящему времени от смертной казни на законодательном уровне или на практике отказалась 141 страна. В остальных государствах наиболее часто приговоры приводятся в исполнение путем смертельной инъекции, расстрела, обезглавливания или повешения.
Amnesty International отмечает, что если количество случаев применения смертной казни в мире снизилось, то число соответствующих приговоров, наоборот, увеличилось: с 1998 в 2015 году до 3117 в 2016-м. По данным на конец прошлого года, 18,85 тысячи приговоренных к высшей мере ожидают исполнения наказания.