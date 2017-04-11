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Токио считает нетерпимой ситуацию с травлей в школах детей, эвакуированных из Фукусимы

Общество
11 апреля, 7:55 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий заявил, что для таких школьников следует создать атмосферу, когда они могли бы свободно рассказать о своей беде и посоветоваться
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ТОКИО, 11 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии считает нетерпимой ситуацию с дискриминацией и издевательствами, с которыми сталкиваются в некоторых школах дети, эвакуированные из зоны радиоактивного заражения вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно.

"Для преодоления нынешней нетерпимой ситуации, - сказал он, - нужно объединить усилия учителей и родителей, всего общества. Следует создать атмосферу, когда школьники, столкнувшиеся с издевательствами, могли бы свободно рассказать о своей беде, посоветоваться".

Ранее японское ведомство образования сообщило, что по данным его расследования выявлено 204 случая травли школьников, эвакуированных из зоны поражения в префектуре Фукусима. В прошлом году таких инцидентов оказалось особенно много - почти 130 случаев. Министр Мацуно на пресс-конференции допустил, что это лишь верхушка айсберга, поскольку многие дети, по его словам, могут не рассказывать о своих проблемах.

По данным министерства, эвакуированных школьников другие дети травят, обзывая "радиоактивными", "заразными". Отдельная тема - то, что беженцы из Фукусимы получают государственные компенсации и "живут за чужой счет".

Авария на АЭС "Фукусима" произошла в марте 2011 года после того, как ее системы охлаждения были выведены из строя гигантским цунами. Это привело к расплавлению ядерного топлива, взрывам и выбросу значительных массивов радиации. В первое время после аварии из прилегающих к АЭС районов было эвакуировано более 170 тыс. человек. Сейчас по мере дезактивации зараженной зоны многие вернулись в свои дома. Однако в эвакуации по разным причинам остаются более 39,2 тыс. человек.

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