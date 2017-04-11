Аэростат в форме космонавта размером с шестиэтажный дом запустили в небо над Москвой

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Гигантский аэростат "Время первых" в форме космонавта в скафандре запущен в небо над Москвой. Об этом говорится в распространенном сообщении кинокомпании Bazelevs.

"Уникальный аэростат в форме космонавта воспарил над Москвой накануне Дня космонавтики, - говорится в сообщении. - Его запуск приурочен к релизу фильма "Время первых", рассказывающего о первом в истории выходе человека в открытый космос".

Как отметили в пресс-службе, дизайн аэростата разработан на основе чертежей и фотографий подлинного скафандра "Беркут", в котором космонавт Алексей Леонов совершал выход в открытый космос.

Высота импровизированной фигуры космонавта составляет 17 метров, что примерно можно сравнить с шестиэтажным зданием.

Сейчас стартовая площадка аэростата находится около "Крокус-Экспо", там дежурят шесть специалистов, которые следят за состоянием летательного аппарата, скоростью и направлением ветра. При скорости ветра более 12 метров в секунду аэростат "швартуется", сказали в компании.

Ранее в Bazelevs сообщали, что аэростат в апреле можно будет увидеть в различных районах столицы. В начале марта его создатели не исключали, что он пролетит над Красной площадью.