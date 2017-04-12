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СМИ: семья пострадавшего в инциденте с United Airlines поблагодарила общество за поддержку

Общество
12 апреля, 2:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Сообщается, что на данный момент родственники Дэвида Дао сосредоточены на его лечении
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Члены семьи пассажира, которого сотрудники службы безопасности авиакомпании United Airlines силой вытолкнули из самолета, поблагодарили общественность за оказанную поддержку. Об этом говорится в сообщении его родственников, которое распространил во вторник вечером телеканал CNBC на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

"Семья доктора Дэвида Дао хочет, чтобы мир знал, что она признательна за все вознесенные молитвы, беспокойство и поддержку, которую она получила. На данный момент родные сосредоточены на медицинской помощи и лечении доктора Дао", - говорится в заявлении. Отмечается, что до полного выздоровления Дао, который сейчас находится в одной из больниц Чикаго, близкие пострадавшего не намерены делать публичных заявлений для прессы.

Ранее в интернете была опубликована видеозапись, на которой запечатлен инцидент, произошедший в воскресенье на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго (штат Иллинойс) в Луисвилл (штат Кентукки). На ней видно, что сотрудники службы безопасности аэропорта тащат по салону пожилого пассажира, у которого разбит нос, а на лице кровь.

Как выяснили СМИ, 69-летний мужчина является гражданином КНР. Сотрудники United Airlines попросили четырех человек в самолете уступить места другим работникам авиакомпании. Пассажир, о котором идет речь, отказался, сославшись на то, что он является врачом, который должен посетить пациентов. После долгих уговоров сотрудники службы безопасности применили в отношении мужчины силу.

Авиакомпания подверглась резкой критике со стороны многих американских СМИ, а также в социальных сетях. Глава компании Оскар Муньос в понедельник распространил заявление, в котором извинился за произошедшее перед пассажирами рейса, однако не перед пострадавшим мужчиной. Муньос отметил, что представители авиаперевозчика намерены провести собственное разбирательство в связи с инцидентом. По данным телекомпании CNN, два сотрудника службы безопасности, которые пытались вытащить пассажира из самолета, временно отстранены от работы.

Представители Министерства транспорта США заявили, что намерены расследовать произошедшее.

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