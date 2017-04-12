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ВЦИОМ: россияне считают бедными людей с доходом ниже 15,5 тыс. рублей

Общество
12 апреля, 8:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Два года назад сумма была ниже и составляла 11,2 тыс. рублей
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россияне считают бедными тех людей, чей уровень дохода не превышает 15,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о результатах которого ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

"Черта бедности для россиян сегодня - 15 тыс. 506 рублей - таков средний уровень доходов на одного члена семьи, ниже которого, по ощущениям наших сограждан, наступает бедность", - рассказали в центре, отметив, что два года назад эта сумма была ниже - 11 тыс. 173 рубля. Заметно отличается от среднего показатель в Москве и Санкт-Петербурге - 21 тыс. 681 рубль и в сельской местности - 12 тыс. 478 рублей.

Как свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в марте 2017 года составила 35%: 6% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду. За аналогичные периоды последних пяти лет максимальной эта суммарная доля была в марте 2016 года (42%), минимальной - в марте 2014 года (20%).

Как считает аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев, за время экономического кризиса жизнь заметно подорожала, и россияне это почувствовали - у многих докризисные доходы больше не обеспечивают прежний уровень жизни. "Однако социальную напряженность несколько снижает реально невысокий уровень потребностей россиян и готовность потерпеть временные неудобства и лишения, - сказал он. - Ведь к подлинно бедным респонденты отнесли лишь тех, у кого денег едва хватает на еду и одежду, а потребление выше этого уровня можно обеспечить себе и с доходами ниже 15 тыс. 506 рублей".

Вице-премьер Ольга Голодец в марте на Социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса в РСПП заявила, что в России фиксируется уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные. По ее словам, в РФ "нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7 тысяч 500 рублей (МРОТ - прим. ТАСС)".

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22-23 марта марте 2017 года, в исследовании принимали участие 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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