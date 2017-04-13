"Неприемлемая формулировка": решением ЕСПЧ по Беслану не довольны и власти, и потерпевшие

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане компенсации на общую сумму около €3 млн. Этим решением остались недовольны и российские власти, и адвокаты потерпевших. В Министерстве юстиции РФ назвали выводы суда в Страсбурге необоснованными и заявили о намерении обжаловать вердикт. Адвокаты истцов сочли размеры компенсаций недостаточными.

Право на жизнь

В деле о теракте в Беслане фигурируют 409 истцов, в числе которых члены семей погибших в результате захвата заложников и последовавшего штурма, а также сами заложники.

"В течение более 50 часов тяжеловооруженные террористы удерживали в заложниках свыше тысячи человек, большинство из них - дети. После произошедших взрывов, пожара и боестолкновения более 330 человек погибли и свыше 750 были ранены. Жалоба в Европейский суд была подана 409 гражданами России, которые находились в заложниках и (или) получили ранения в ходе событий, или родственниками погибших", - напоминается в решении ЕСПЧ.

Истцы подали жалобу по ряду статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, опираясь на статью 2 (о праве на жизнь), заявители утверждали, что "государство не выполнило своих обязательств, чтобы защитить" людей, и что расследование событий было неполным. Некоторые из истцов также считали, что операция по освобождению заложников была "недостаточно проработана". В этой связи ЕСПЧ единогласно постановил, что было нарушение статьи 2 "в связи с непринятием превентивных мер".

"Власти располагали достаточно конкретной информацией о планируемом в регионе террористическом акте против образовательного учреждения. Тем не менее, не были предприняты достаточные шаги для того, чтобы пресечь сбор и подготовку террористов, их передвижение в день нападения; не были усилены меры безопасности в школе; ни администрация школы, ни население не были предупреждены об угрозе", - говорится в решении суда. ЕСПЧ единогласно установил нарушение статьи 2 в ее процессуальном аспекте, поскольку "проведенное расследование не позволило установить, было ли применение силы представителями власти обоснованным в сложившихся обстоятельствах".

Пятью голосами против двух, суд также установил нарушение статьи 2 в связи с серьезными недостатками в планировании и руководстве операцией по спасению заложников. "Оперативному штабу не хватало формального руководства, что обусловило недостатки в процессе принятия решений и координации деятельности заинтересованных ведомств, - отмечается в вердикте. - В отсутствии должного правового регулирования по зданию школы велся огонь из тяжелого вооружения, такого как танки, гранатометы и огнеметы. Это отразилось на количестве жертв среди заложников и привело к нарушению требований статьи 2".

Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям в общей сложности €2,995 млн в качестве возмещения морального ущерба, а также €88 тыс. представителям истцов в качестве возмещения судебных издержек.

"Чисто теоретические" выводы

В Кремле назвали неприемлемым вывод ЕСПЧ о том, что российские власти не приняли достаточных мер для предотвращения теракта в Беслане. "Нам невозможно согласиться с такой формулировкой - стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что список стран, которые подвергаются атакам террористов, "растет, к сожалению, регулярно". "Поэтому такие формулировки, конечно, для той страны, которая подверглась нападению, являются абсолютно неприемлемыми", - добавил представитель Кремля. Выводы суда о том, что власти могли минимизировать трагические последствия теракта, Песков охарактеризовал как "чисто теоретические" и "абсолютно неприемлемые".

При этом пресс-секретарь президента оговорился, что считает свой комментарий "эмоциональным", и отметил, что в данной ситуации более уместна юридическая оценка.

Неубедительная аргументация

В Минюсте России заявили, что "ряд выводов Европейского суда необоснован, а использованная аргументация - неубедительна и не соответствует доказательствам, предоставленным российскими властями".

По мнению представителей министерства, трактовка судом обстоятельств, связанных с планированием операции по освобождению заложников, руководством оперативным штабом операции и межведомственным взаимодействием, "показывает недостаточно глубокий подход" к вопросу детального изучения и всестороннего рассмотрения всех факторов, влиявших на развитие трагических событий. В частности, выводы ЕСПЧ о якобы нехватке "формализованной ответственности", выразившейся в "отсутствии письменного оформления приказов и распоряжений оперативного штаба", "свидетельствуют о явном недопонимании судьями, представляющими различные европейские страны, всей тяжести сложившейся после захвата заложников ситуации в Беслане, а также специфики, особенностей и рисков самого процесса проведения правоохранительными органами спасательной операции".

В Минюсте назвали "абсолютно беспочвенным" утверждение суда в Страсбурге о применении правоохранительными органами огнестрельного оружия неизбирательного действия и тяжелого вооружения во время нахождения заложников в здании школы. "Необоснованность подобных выводов подтверждается результатами тщательной работы следственных органов, достоверно установивших отсутствие пострадавших от применения оружия специальными службами", - напомнили в министерстве.

"Российские власти исчерпывающим образом разъяснили Европейскому суду все обстоятельства, виды и периоды применения огнестрельного оружия и военной техники при проведении спасательной операции. Непринятие судом соответствующей детальной информации к учету в рамках рассмотрения дела вызывает сожаление", - подчеркнули в Минюсте.

При этом в министерстве заявили, что удовлетворены позицией суда по вопросу предпринятых властями РФ мер по оказанию финансовой, социальной, психологической и медицинской помощи, а также предоставлению различных льгот и иной поддержки пострадавшим гражданам. "Судом учтены вынесенные федеральными и региональными органами власти акты и предпринятые для их реализации действия по реабилитации пострадавших лиц", - отметили в Минюсте.

Размер компенсации

Недовольство решением суда, хотя и по иным причинам, высказали также представители потерпевших.

"Мы не совсем удовлетворены решением ЕСПЧ. Так, например, ЕСПЧ посчитал ненарушенной статью 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Право на эффективное средство правовой защиты"). Кроме того, судом, по нашему мнению, назначены весьма маленькие суммы компенсации - от €5 до €20 тыс. каждому. По иску Навального присуждают компенсацию более €50 тыс., а тут, когда люди потеряли своих детей, присуждаются такие маленькие суммы", - посетовал один из адвокатов заявителей Сергей Князькин.

Он сообщил о намерении потерпевших обратиться в Верховный суд РФ с требованием пересмотреть более ранние судебные решения по заявлениям о привлечении к ответственности "должностных лиц, проявивших халатность и не предпринявших необходимые действия во время теракта". "Тогда потерпевшим было отказано, но сейчас мы надеемся, что эти решения будут пересмотрены и отменены", - сказал адвокат.

Три месяца на обжалование

Настоящее постановление не является окончательным. В течение трех месяцев с даты его вынесения любая из сторон может обратиться с просьбой о передаче дела в большую палату суда. В Минюсте РФ уже заявили, что "постановление Европейского суда по делу не вступило в силу, и будет обжаловано в установленный Конвенцией трехмесячный срок".

В случае обжалования коллегия в составе пяти судей решает, заслуживает ли дело дальнейшего рассмотрения. При положительном ответе на этот вопрос большая палата рассматривает дело и выносит окончательное постановление.

Если обращение о передаче дела отклоняется, постановление становится окончательным в тот же день. После того, как постановление становится окончательным, оно направляется в Комитет министров Совета Европы для контроля за его исполнением.