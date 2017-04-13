Метрополитен Петербурга прорабатывает увеличение штата сотрудников безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Петербургский метрополитен в настоящее время прорабатывает возможность увеличения штата сотрудников по безопасности и внедрения нового оборудования, сообщила ТАСС пресс-секретарь подземки Юлия Шавель.

"В настоящее время разрабатывается план мероприятий, прорабатывается вопрос внесения изменений в бюджет, так как для увеличения количества сотрудников, занимающихся вопросами безопасности, согласно новым требованиям, необходимо провести обучение и аккредитацию", - сказала Шавель. Она не уточнила необходимое количество новых сотрудников.

Также, по ее словам, пока не определены сроки и возможность установки в метрополитене нового оборудования. "На эту тему ведутся консультации и проводятся совещания, в том числе и на федеральном уровне, в которых принимают непосредственное участие сотрудники Петербургского метрополитена", - отметила представитель городской подземки.

Ранее ТАСС со ссылкой на директора департамента транспортной безопасности и специальных программ Министерства транспорта РФ, председателя Совета по безопасности на транспорте КТС СНГ Александр Корниенко сообщал, что метрополитен Санкт-Петербурга будет снабжен необходимым оборудованием для обеспечения безопасности в рамках ранее утвержденного плана.

По его словам, еще до теракта в метро планировалось продлить комплексную программу, но на тот момент документ был не подписан. Он добавил, что часть станций петербургского метро уже обеспечена всем необходимым современным оборудованием, в частности, газоанализаторами, на других станциях работа пока ведется.

Безопасность Петербургского метрополитена

Ранее в петербургском метрополитене отмечали, что для обеспечения повышенной безопасности пассажиров в дни матчей Кубка конфедераций вестибюли всех станций метро оснащены пунктами выборочного досмотра пассажиров. Для сплошного контроля пассажиропотока и выявления потенциально опасных металлических предметов в кассовых зонах установлены металлодетекторы. На 24 станциях уже смонтирована система цифрового интеллектуального наблюдения.

С момента установки групп стационарных рамочных металлодетекторов на станциях Петербургского метрополитена, за период с 26 декабря 2015 года по 31 марта текущего года, сотрудники службы контроля на метрополитене проверили почти 27 млн пассажиров.

Правительством РФ принято постановление об утверждении требований об обеспечении транспортной безопасности на объектах метрополитена, большая часть которых применяется на практике в настоящее время. Данный документ систематизирует все требования, вводит специальный регламент их реализации, устанавливает ответственность за реализацию требований, вводит категории уязвимости объектов.

Предполагается, что принятые решения будут способствовать повышению эффективности функционирования государственной системы противодействия терроризму.