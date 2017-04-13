Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Метрополитен Петербурга прорабатывает увеличение штата сотрудников безопасности

Общество
13 апреля, 16:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, апреля. /ТАСС
Также прорабатывается возможность внедрения нового оборудования
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Петербургский метрополитен в настоящее время прорабатывает возможность увеличения штата сотрудников по безопасности и внедрения нового оборудования, сообщила ТАСС пресс-секретарь подземки Юлия Шавель.

"В настоящее время разрабатывается план мероприятий, прорабатывается вопрос внесения изменений в бюджет, так как для увеличения количества сотрудников, занимающихся вопросами безопасности, согласно новым требованиям, необходимо провести обучение и аккредитацию", - сказала Шавель. Она не уточнила необходимое количество новых сотрудников.

Также, по ее словам, пока не определены сроки и возможность установки в метрополитене нового оборудования. "На эту тему ведутся консультации и проводятся совещания, в том числе и на федеральном уровне, в которых принимают непосредственное участие сотрудники Петербургского метрополитена", - отметила представитель городской подземки.

Ранее ТАСС со ссылкой на директора департамента транспортной безопасности и специальных программ Министерства транспорта РФ, председателя Совета по безопасности на транспорте КТС СНГ Александр Корниенко сообщал, что метрополитен Санкт-Петербурга будет снабжен необходимым оборудованием для обеспечения безопасности в рамках ранее утвержденного плана.

По его словам, еще до теракта в метро планировалось продлить комплексную программу, но на тот момент документ был не подписан. Он добавил, что часть станций петербургского метро уже обеспечена всем необходимым современным оборудованием, в частности, газоанализаторами, на других станциях работа пока ведется.

Безопасность Петербургского метрополитена

Ранее в петербургском метрополитене отмечали, что для обеспечения повышенной безопасности пассажиров в дни матчей Кубка конфедераций вестибюли всех станций метро оснащены пунктами выборочного досмотра пассажиров. Для сплошного контроля пассажиропотока и выявления потенциально опасных металлических предметов в кассовых зонах установлены металлодетекторы. На 24 станциях уже смонтирована система цифрового интеллектуального наблюдения.

С момента установки групп стационарных рамочных металлодетекторов на станциях Петербургского метрополитена, за период с 26 декабря 2015 года по 31 марта текущего года, сотрудники службы контроля на метрополитене проверили почти 27 млн пассажиров.

Правительством РФ принято постановление об утверждении требований об обеспечении транспортной безопасности на объектах метрополитена, большая часть которых применяется на практике в настоящее время. Данный документ систематизирует все требования, вводит специальный регламент их реализации, устанавливает ответственность за реализацию требований, вводит категории уязвимости объектов.

Предполагается, что принятые решения будут способствовать повышению эффективности функционирования государственной системы противодействия терроризму.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
"Лечить депрессию должны психиатры": три признака болезни и как ее избежать
Фото
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
9
Под Новгородом любители военной истории воссоздали подвиг бойцов Второй ударной армии
18
Предвестник главного праздника: православные отмечают Вербное воскресенье
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский космонавт Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики на другую дату
2
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
5
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
6
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама