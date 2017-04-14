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ДВФУ внедрит проведение экзаменов в формате WorldSkills

Общество
14 апреля, 9:26 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Университет будет работать со студентами по 50 новым профессиям, а "промежуточная итоговая аттестация студентов перейдет от формального понимания ключевых аспектов к реальному делу"
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ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) внедрит экспериментальные экзамены для студентов в формате WorldSkills. Это предусматривается заключенным соглашением между ДВФУ и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы"(WorldSkills Russia), сообщила пресс-служба университета.

"Документ в Москве подписали исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов и глава союза WorldSkills Russia Роберт Уразов", - отмечается в сообщении.

"Это означает, что мы будем максимально работать со студентами по 50 новым профессиям, что наши преподаватели изменят отношение к дисциплинам и управлению, что промежуточная итоговая аттестация студентов перейдет от формального понимания ключевых аспектов к реальному делу, к подготовке реальных продуктов. Мы начнем с некоторых экспериментальных экзаменов в формате WorldSkills", - прокомментировал заключение соглашения Никита Анисимов.

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований. Чемпионаты WorldSkills проходят в России уже несколько лет.

В марте этого года Владивосток стал местом проведения регионального чемпионата WorldSkills: 169 ребят - жители Приморского и Хабаровского краев - соревновались в более чем в 20 компетенция, в том числе таких как сварочные технологии, электромонтаж, ремонт автомобилей, ресторанный бизнес и туризм. ДВФУ стал площадкой для соревнований педагогов начальной школы и дошкольного образования.

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