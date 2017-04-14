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В Минобрнауки считают, что просвещение родителей поможет оградить детей от интернет-угроз

Общество
14 апреля, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
По мнению замминистра, взаимодействие родителей и учителей, организация внешкольной жизни помогут обеспечить безопасность детей в интернете
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Активное взаимодействие родителей и учителей, организация насыщенной внешкольной жизни, которая стала бы заменой социальным сетям, помогут обеспечить безопасность детей в интернете. Об этом заявила замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина на X съезде Всероссийского педагогического собрания, который проходит в рамках Московского международного салона образования (ММСО) на ВДНХ.

Правильное взаимодействие с родителями

"Сегодня мы говорим о группах смерти, вчера говорили о распространении наркотиков через интернет, еще чуть ранее о каких-то иных явлениях, которые имеют очень активное распространение через информационную среду. Завтра будет новое направление, которое потребует нашего с вами очень правильного профессионального, а иногда и человеческого влияния", - сказала Синюгина.

По ее словам, работа должна вестись по нескольким направлениям. "Главным из них является правильное, очень тесное и профессиональное взаимодействие с родителями. Та просветительская работа, которая всегда была присуща системе образования, которую учителя всегда проводили в наших школах, должна не только продолжаться - ее сегодня необходимо наполнять совершенно иным содержанием", - отметила Синюгина.

Не должны проигрывать

По мнению замминистра, учителю необходимо "говорить с детьми в информационном поле на одном языке". "Мы не должны в этой информационной войне, которая объявлена нам и нашим детям, проигрывать. И вот здесь нашими не только сторонниками, но, в хорошем смысле этого слова, сообщниками должны быть родители. Мы должны их просвещать", - отметила она, подчеркнув, что дети в освоении технологий на несколько шагов опережают родителей.

"Второе направление, в котором нам нужно двигаться, - давать детям что-то взамен (интернета), и наполнять это содержание чем-то позитивным. Мы должны посмотреть очень внимательно на занятость наших детей и развивать новые направления развития системы дополнительного образования, а также правильно внедрять ее в школьную жизнь", - добавила Синюгина.

Кроме того, по словам замминистра, нужно говорить о тесном взаимодействии с различными общественными организациями. "С теми, которые были бы полезны, которые знают и понимают, каким образом мы можем воздействовать на негативные явления. То есть использовать тот ресурс, который в обществе уже наработан", - сказала Синюгина.

"Сегодня мы должны признать в нашем педагогическом сообществе, что социальные сети и интернет стали неотъемлемой частью жизни, это среда, в которой живут не только наши дети, а все общество, и самая главная задача наша - научить детей отличать хорошее от плохого, уметь правильно ориентироваться в этой совершенно небезопасной информационной среде", - заключила замглавы Минобрнауки.

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