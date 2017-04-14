Комитет Госдумы поддержал ко второму чтению законопроект об онлайн-кинотеатрах

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять во втором, основном, чтении законопроект, который регламентирует деятельность онлайн-кинотеатров.
Инициатива была внесена депутатами Шамсаилом Саралиевым ("Единая Россия") и Андреем Луговым (ЛДПР) в конце ноября прошлого года. Новая версия документа сохраняет возможность для работы в РФ компаний с иностранными инвестициями, которые транслируют легальный контент.
"Комитет провел обширную работу по доработке законопроекта, на протяжении практически трех месяцев проводились консультации с отраслью в формате встреч и совещаний", - сказал на заседании председатель комитета Леонид Левин. По его словам, депутаты "приняли во внимание поступившие замечания, большая часть из которых легла в основу предлагаемых поправок".
Депутат пояснил, что наиболее сложная задача, которую пришлось решать в ходе консультаций с отраслью, состояла в том, чтобы создать условия для "гарантированного сохранения в российском сегменте интернета компаний, использующих иностранные инвестиции, но при этом заработавших устойчивую репутацию надежного поставщика легального видео для отечественных пользователей".
"В предлагаемой редакции законопроекта мы смогли найти приемлемые для регулятора и участников рынка решения, исключающие необходимость изменения структуры собственности компаний, сформировавших основу рынка легального видеоконтента в нашей стране", - подтвердил он.
Левин акцентировал внимание на том, что законопроект направлен на поддержку отечественного бизнеса и, по сути, является пилотным в этой сфере. "Его принятие будет способствовать поддержке отечественных информационных ресурсов в условиях непростой международной экономической обстановки и формированию справедливой конкурентной среды на российском рынке интернет-видео", - уверен он.